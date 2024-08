Iran: Xe buýt chở người hành hương Pakistan gặp nạn, ít nhất 28 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 21/8, giới chức Iran cho biết một xe buýt chở người hành hương Hồi giáo dòng Shiite từ Pakistan đến Iraq đã gặp nạn ở miền Trung nước này, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 20/8 ở ngoại ô thành phố Taft thuộc tỉnh Yazd, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 500km về phía Đông Nam.

Tại thời điểm gặp nạn, trên xe buýt có 51 người.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do xe buýt bị hỏng phanh và tài xế bất cẩn.

Tại Pakistan, truyền thông dẫn nguồn tin từ một nhà lãnh đạo Shiite địa phương cho biết vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người. Theo nguồn tin này, những người trên xe buýt đến từ thành phố Larkana ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

Những người hành hương từ Pakistan đã đi qua Iran trên đường đến Iraq để tham dự lễ tưởng niệm Arbaeen, một trong những sự kiện lớn nhất theo lịch của người Shiite.

Theo số liệu chính thức, năm ngoái, khoảng 22 triệu người hành hương đã dự lễ tưởng niệm tại thành phố linh thiêng Karbala của Iraq.

Mặc dù có cơ sở hạ tầng đường sá tốt, song Iran là một trong số quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới, một phần là do lái ẩu và việc bảo trì phương tiện bị hạn chế do lệnh cấm vận quốc tế.

Mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 17.000 ca tử vong do tai nạn giao thông./.

Tác giả: Phan An

Nguồn tin: vietnamplus.vn