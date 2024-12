Indonesia xin lỗi vì 18 cảnh sát bị tố tống tiền du khách

Chuẩn tướng Pol Trunoyudo Wisnu Andiko cam kết sẽ trừng phạt minh bạch và thích đáng những người làm tổn hại danh tiếng của tổ chức - Ảnh: BERNAMA

Theo báo Jakarta Post ngày 26-12, Đơn vị An ninh và Chuyên nghiệp nội bộ Cảnh sát Indonesia (Propam) đã tạm giam 18 cảnh sát bị nghi ngờ liên quan đến một vụ tống tiền 45 công dân Malaysia trong lễ hội Djakarta Warehouse Project (DWP) diễn ra hồi đầu tháng 12.

Đây là một sự kiện lớn thu hút hàng nghìn người yêu thích thể loại nhạc điện tử, tổ chức tại Trung tâm triển lãm và sự kiện Jakarta International Expo (JIExpo) từ ngày 13 đến 15-12 ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Your browser does not support the video tag.

Tạm giam 18 cảnh sát liên quan vụ tống tiền 45 du khách tham gia lễ hội ở Indonesia

Chuẩn tướng Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, trưởng Phòng quan hệ công chúng của Cảnh sát Indonesia, cho biết 18 cảnh sát này thuộc ba đơn vị: Sở Cảnh sát thủ đô Jakarta, Văn phòng cảnh sát khu vực Jakarta trung tâm và Văn phòng cảnh sát khu vực Kemayoran.

Sự việc bắt đầu khi trên mạng xã hội xuất hiện cáo buộc những vị cảnh sát này đã yêu cầu một số người tham dự lễ hội phải làm xét nghiệm ma túy, xuất trình hộ chiếu, buộc trả tiền và bị đe dọa truy tố hình sự ngay cả khi kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong buổi họp báo ngày 24-12, ông Abdul Karim, tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết cuộc điều tra của bộ phận nội vụ của cảnh sát đã xác định được các nghi phạm và sẽ đưa họ ra các phiên điều trần đạo đức vào tuần tới.

Cảnh sát cũng đã thu giữ 2,5 tỉ IDR (khoảng 153.836 USD) trong quá trình điều tra.

Ông Abdul khẳng định lực lượng cảnh sát sẽ điều tra nghiêm túc và có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những người vi phạm.

Văn phòng của ông Abdul cũng phối hợp với Ủy ban Cảnh sát Quốc gia (Kompolnas), cơ quan giám sát độc lập, để đảm bảo sự minh bạch trong quá trình điều tra.

Ban tổ chức lễ hội, Ismaya Live, đã đăng một thông báo trên mạng xã hội Instagram vào tuần trước, kêu gọi mọi người cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc tại DWP cho cảnh sát. Ban tổ chức cũng cam kết nỗ lực ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Bà Widiyanti Putri Wardhana, bộ trưởng Du lịch Indonesia, cũng bày tỏ sự tiếc nuối về vụ việc tại DWP, mô tả đây là một bước lùi trong nỗ lực quảng bá du lịch nước này đến thế giới.

"Bộ Du lịch xin gửi lời xin lỗi về sự cố này", bà Widiyanti cho biết ngày 23-12, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc điều tra đạo đức nhắm vào 18 cảnh sát.

"Chúng tôi đảm bảo với công chúng rằng sẽ không có chỗ cho những người làm tổn hại danh tiếng của tổ chức. Cuộc điều tra sẽ được thực hiện minh bạch và kỹ lưỡng", ông Andiko nhấn mạnh.

Vụ việc lần này càng tô đậm thêm sự suy giảm niềm tin của người dân Indonesia vào khả năng giải quyết vấn đề nội bộ của cảnh sát, sau hàng loạt báo cáo về hành vi bạo lực và tình trạng miễn trừ trách nhiệm của cảnh sát, đặc biệt sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên ở thành phố Semarang, Trung Java vào cuối tháng 11.

Djakarta Warehouse Project, được tổ chức từ năm 2008, là một trong những lễ hội nhạc điện tử lớn nhất châu Á thu hút đông đảo người hâm mộ thể loại nhạc này. Lễ hội này trở thành một trong những sự kiện âm nhạc lớn góp phần quảng bá Jakarta và Indonesia như một điểm đến du lịch hấp dẫn. Theo thông tin từ Ismaya Group - đơn vị tổ chức sự kiện, lễ hội năm nay kéo dài ba ngày từ 13 đến 15-12 đã thu hút 10.000 người tham dự đến từ 52 quốc gia.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ