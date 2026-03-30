Indonesia giảm bữa ăn miễn phí cho học sinh vì giá tăng

Các em học sinh cầu nguyện trước khi ăn bữa ăn do chương trình bữa ăn miễn phí của Chính phủ Indonesia cung cấp tại một trường tiểu học ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 30-10 năm ngoái - Ảnh: AFP

Báo South China Morning Post đưa tin ngày 29-3, một quan chức Indonesia cho biết nước này đang lên kế hoạch cắt giảm chương trình bữa ăn miễn phí. Khoản ngân sách tiết kiệm được sẽ được sử dụng để đối phó với áp lực chi phí mà cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran gây ra.

Theo đó, kể từ ngày 31-3, các bữa ăn miễn phí - chủ yếu dành cho học sinh - sẽ được phân phát 5 ngày 1 tuần thay vì 6 ngày. Phó giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia Nanik Sadaryati Deyang cho biết đảo quốc Đông Nam Á dự kiến sẽ tiết kiệm được “khoảng 40.000 tỉ rupiah” (khoảng 2,3 tỉ USD) bằng cách này.

Bà cho biết biện pháp nói trên là một phần trong các nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc chiến ở Trung Đông đối với nền kinh tế.

Ngày 29-3, Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia đã công bố chính sách điều chỉnh việc phân phối bữa ăn phù hợp với tuần học 5 ngày của học sinh.

Tuy nhiên, học sinh ở các khu vực hẻo lánh hoặc khu vực có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao sẽ được cung cấp bữa ăn sáu ngày một tuần, theo ông Dadan Hindayana, người đứng đầu cơ quan nói trên.

Ông Dadan cho biết: “Việc cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí vào thứ Bảy cho các vùng có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi cao là một bước đi chiến lược để đảm bảo trẻ em được cung cấp đủ dinh dưỡng mỗi ngày”.

Ông tuyên bố cơ quan dinh dưỡng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo chương trình đạt được mục tiêu đề ra.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto thông tin nước này đang tìm cách dành ra 80.000 tỉ rupiah để bảo vệ nền kinh tế khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ Trung Đông, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Ông Prabowo khẳng định chương trình trợ cấp bữa ăn, vốn được dự trù ngân sách 335.000 tỉ rupiah trong năm nay, sẽ không bị ảnh hưởng, cho rằng Jakarta có thể thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí khác khi chính phủ cân nhắc các lựa chọn để đối phó với áp lực giá cả.

Chính phủ đang xem xét liệu có nên cho phép người lao động làm việc từ xa một ngày một tuần nhằm mục đích hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hay không.

Chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí đã vấp phải nhiều chỉ trích sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm kể từ khi ra mắt năm ngoái, với nhiều ý kiến cho rằng nên tạm dừng chương trình vì lo ngại về vấn đề vệ sinh.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn