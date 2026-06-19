IELTS thay đổi chứng chỉ trên toàn cầu

IELTS thông báo thay đổi trên trang web chính thức hồi tuần trước. Mẫu bảng điểm mới sẽ được áp dụng từ 17/7. Thay đổi nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế của Ofqual - cơ quan quản lý bằng cấp, kỳ thi ở Anh.

Cụ thể, tất cả bảng điểm sẽ có thêm logo của Ofqual, cùng tên chứng chỉ theo quy chuẩn của cơ quan này.

IELTS cho biết định dạng bài thi, quy trình chấm điểm và giá trị cốt lõi của chứng chỉ được giữ nguyên. Tất cả bảng điểm được cấp trước và sau ngày 17/7 có giá trị pháp lý như nhau. Thí sinh có thể tiếp tục dùng chứng chỉ hiện tại để nộp hồ sơ xét tuyển đại học hoặc xin cấp thị thực.

Những thí sinh nhận bảng điểm từ tháng 6/2024 đến ngày 16/7 có thể đăng ký để đổi sang mẫu mới có logo Ofqual miễn phí. Quy trình là điền vào mẫu đơn đăng ký trên trang chủ của IELTS, bảng điểm mới sẽ được gửi đi sau ngày 17/7.

IELTS cũng lưu ý việc này không bắt buộc, không làm thay đổi thời gian hiệu lực (2 năm) của kết quả thi ban đầu.

IELTS sẽ đổi thiết kế bảng điểm toàn cầu. Ảnh: Study4

Thay đổi trên diễn ra cùng thời điểm Ofqual phạt Cambridge English - đơn vị tổ chức phát triển và đồng sở hữu bài thi IELTS - gần 1,1 triệu USD. Lý do là lỗi chấm điểm tự động khiến gần 62.800 thí sinh thi IELTS nhận sai điểm kỹ năng Nghe và Đọc, từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025.

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh trên thang 9 điểm. Hàng năm, khoảng 4 triệu thí sinh làm bài thi này trên toàn cầu, theo Hội đồng Anh.

Ở Việt Nam, Hội đồng Anh và IDP là hai đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ này. Ngoài mục đích du học, định cư, IELTS được dùng trong xét tuyển đầu vào, công nhận chuẩn đầu ra đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh với thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: vnexpress.net