Nỗi niềm của những người mẹ khi chọn nơi sinh – Lời giải từ gói sinh trọn gói TTH Vinh

Trong vai trò người mẹ, bên cạnh niềm hạnh phúc chờ đón thiên thần nhỏ, cũng là lúc hàng loạt nỗi lo kéo đến: từ việc chọn bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ tận tâm, cơ sở vật chất đầy đủ, cho đến chi phí sinh nở sao cho phù hợp. Với nhiều gia đình trẻ, khoản chi cho ngày “vượt cạn” là một trong những mối bận tâm lớn.

Tâm tư chung: “Làm sao để mẹ tròn con vuông mà không áp lực?”

Thực tế, nhiều thai phụ chia sẻ rằng họ không chỉ lo lắng về chuyên môn y tế mà còn là cảm giác được chăm sóc toàn diện – từ khi nhập viện cho đến sau sinh. Một số bà mẹ khác quan tâm nhiều đến chi phí: gói dịch vụ có minh bạch không, có phát sinh thêm hay không, liệu có phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình?

Chính những băn khoăn ấy khiến việc lựa chọn một gói sinh trọn gói trở thành xu hướng. Với hình thức này, thai phụ có thể chủ động kế hoạch tài chính, đồng thời yên tâm vì đã được chăm sóc toàn diện trong suốt quá trình sinh nở.

TTH Vinh – Điểm đến của sự an tâm cho mẹ bầu





Tại Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã và đang là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ như Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải, Tiktoker Nguyễn Xuân Bình, Tiktoker Vui Bùi,..... Với đội ngũ bác sĩ Sản khoa giàu kinh nghiệm, hệ thống phòng sinh – phòng hậu sản hiện đại, bệnh viện mang đến sự yên tâm cho mẹ và bé trong ngày quan trọng nhất.

Đặc biệt, nhằm đồng hành cùng các bà mẹ, bệnh viện hiện triển khai chương trình ưu đãi gói sinh trọn gói đến hết ngày 20/9/2025:

* Giảm 10% chi phí gói sinh

* Miễn phí chọn giờ sinh trong giờ hành chính, giảm 50% ngoài giờ

* Giảm 20% chi phí giảm đau trong sinh thường & sinh mổ

Đây là cơ hội để mẹ bầu được trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí tiết kiệm, đồng thời giải tỏa áp lực tài chính cho gia đình.

Chọn đúng nơi, ngày sinh thêm trọn vẹn

Ngày sinh nở không chỉ là khoảnh khắc chào đời của em bé, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình làm mẹ. Một bệnh viện uy tín, một gói sinh phù hợp sẽ giúp các bà mẹ thêm an tâm, thoải mái và hạnh phúc.

Với những gì đang triển khai, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh cho thấy rõ định hướng: đồng hành cùng sản phụ không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh – 105 Lý Thường Kiệt, P. Thành Vinh, Nghệ An Website: http://benhvientthvinh.vn Hotline tư vấn: 0911.853.966 – CSKH: 0948.95.66.22

