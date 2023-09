Huỳnh Tuấn Linh tái hợp CLB Hoàng Anh Gia Lai?

Huỳnh Tuấn Linh gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới.

Khép lại mùa giải 2023, Huỳnh Tuấn Linh nói lời chia tay Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi hai bên đáo hạn hợp đồng.

Theo tiết lộ, thủ thành người Quảng Ninh muốn thi đấu cho một đội bóng nào đó ở phía Bắc để có thể được gần vợ con. Tuy vậy, hơn 1 tháng đã trôi qua, Huỳnh Tuấn Linh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới nên mới đây, trên trang facebook cá nhân, Huỳnh Tuấn Linh đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến không ít CĐV Hoàng Anh Gia Lai tin rằng, thủ thành người Quảng Ninh này có thể tái hợp đội bóng phố Núi trong thời gian tới.

Theo đó, Huỳnh Tuấn Linh viết: "Chẳng có lẽ...!!!", kèm theo đó là hình ảnh mình mặc chiếc áo đấu số 26 của Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi chia tay Huỳnh Tuấn Linh, Hoàng Anh Gia Lai đang tiến hành thử việc thủ môn Phan Đình Vũ Hải, thủ thành người 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m85 và từng kinh qua các đội bóng như Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và gần nhất là Long An.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Hoàng Anh Gia Lai đang tích cực chiêu mộ tân binh chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau thời gian thử việc, đội bóng phố Núi đã chọn ký với Joao Mario Nunes Fernandes, tiền đạo đồng hương Bồ Đào Nha với Paollo.

Joao Mario Nunes Fernandes có kinh nghiệm 10 năm chơi bóng tại Bồ Đào Nha. Anh khoác áo Benfica B, Atletico CP, Chaves, Coimbra... Ở thời điểm Joao Mario gắn bó với những CLB này thì họ thi đấu tại các giải hạng dưới của Bồ Đào Nha.

Trong sự nghiệp, Joao Mario đã ra sân 261 trận ở cấp độ CLB, 250 trận trong số đó là quãng thời gian anh thi đấu tại quê nhà Bồ Đào Nha.

Tác giả: Đại Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn