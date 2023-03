Huyện Quỳnh Lưu đón Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối NTM Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu qua các thời kỳ.

Quỳnh Lưu phát triển khá toàn diện sau hơn 10 năm xây dựng NTM

Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Quỳnh Lưu đã phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá; có trọng tâm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp khá đồng bộ.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 14.750 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 9,23%, tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.279 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,68 triệu đồng/người/năm, tăng 3,6 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96% giảm 15,9 lần so với năm 2010. Các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đạt trên 19.200 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 853 tỷ đồng. Toàn huyện có 32/32 xã đạt chuẩn NTM đạt 100%; 5/32 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Với những nỗ lực, quyết tâm và kết quả đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 624/QĐ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 5/2022. Nhân dân và cán bộ huyện Quỳnh Lưu được Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gắn Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu lên Lá cờ truyền thống

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM và Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Quỳnh Lưu

Phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển, xây dựng Quỳnh Lưu trở thành huyện NTM nâng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

“Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận huyện đạt chuẩn NTM đúng vào dịp khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023 là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và thành quả đã đạt được, trong những năm tới cùng với mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Lưu quan tâm hoàn thiện quy hoạch huyện, nhất là định hướng, quy hoạch phát triển đối với từng vùng, từng địa phương cho phù hợp. Bám sát định hướng phát triển của tỉnh là cực tăng trưởng Quỳnh Lưu - Hoàng Mai gắn với phát triển vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển.

Huyện cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, thường xuyên và liên tục trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM " và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM ".

Bên cạnh đó, tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mặt khác, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; kết hợp với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi".

Huyện cần quan tâm đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp và địa phương để phát triển du lịch, theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, nhất là du lịch biển; từng bước tạo thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo sự đột phá về năng suất giá trị và tạo việc làm cho người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Huyện cần quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng; gương mẫu, giữ vững sự đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến mới về phương thức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với truyền thống văn hóa, lịch sử và những thành tựu đã đạt được; sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự đồng hành của Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quỳnh Lưu – Hội tụ và khát vọng tỏa sáng”

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quỳnh Lưu – Hội tụ và khát vọng tỏa sáng” với 3 chương: Quỳnh Lưu – Vùng đất linh thiêng và hội tụ; Vững một niềm tin – quê hương đổi mới; Biển Quỳnh – Mong ước tìm về đã tái hiện một miền quê “địa linh nhân kiệt”, với bề dày truyền thống lịch sử, được xem là cái nôi của văn hóa và cách mạng, là quê hương của nhiều bậc hiền tài, danh sĩ nổi tiếng và nhiều người con ưu tú có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, ngày nay, Quỳnh Lưu còn được biết đến là mảnh đất tiềm năng trong phát triển kinh tế với nhiều dự án mới thu hút đầu tư của trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, nơi đây vốn được xem là mảnh đất “sơn thủy hữu tình” – với núi non hùng vĩ gắn liền với nhiều huyền thoại trầm tích, đặc biệt là bãi biển thơ mộng cuốn hút mỗi du khách ghé thăm, Biển Quỳnh còn được ví như Thiên đường nhờ thiên nhiên ưu đãi vẻ đẹp tĩnh lặng và hoang sơ.

