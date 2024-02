Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh: 2 ngày Tết, 3 người nhặt được tiền và đem trả lại

Sáng 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong những ngày đầu năm mới, nhiều công dân trên địa bàn huyện Hương Sơn đã nhặt được của rơi và tới công an các xã trên địa bàn để trình báo, tìm người trả lại.

Lực lượng công an trao trả tài sản cho người bị mất. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, khoảng 16h ngày 11/2 (mùng 2 Tết), trên đường về nhà ở thôn Cồn Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, chị Nguyễn Thị An đã nhặt được một chiếc ví màu trắng, trong đó có 1 giấy phép lái xe, 1 đăng ký xe máy và 4 thẻ ngân hàng đều đứng tên Vũ Thị Ngọc Phương (SN 1995, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và gần 5 triệu đồng. Ngay sau đó, chị An đã đến Công an xã Sơn Tiến trình báo tìm người đánh rơi để trả lại.

Đến 16h30' cùng ngày, toàn bộ số tài sản trên được Công an xã Sơn Tiến và chị Nguyễn Thị An trao trả lại cho người nhà chị Phương.

Vào sáng cùng ngày, trên đường đi chúc Tết, chị Khuyên (ở thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến) cũng nhặt được một chiếc ví da, bên trong có tiền và và các loại giấy tờ. Ngay sau đó, chị Khuyên đã trình báo, nộp lại cho Công an xã An Hòa Thịnh để tìm người bị mất.

Công an xã An Hòa Thịnh đã xác minh, liên hệ tìm người bị mất là ông Phan Văn Đại (trú ở thôn Cây Da, xã An Hoà Thịnh) và trả lại cho chủ sở hữu.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 10/2, khi đang trên đường từ nhà sang xã Sơn Long chơi Tết, em Thái Văn Mạnh (SN 2006) đã nhặt được một chiếc túi xách. Qua kiểm tra, trong túi có số tiền hơn 4 triệu đồng và một số giấy tờ mang tên Nguyễn Thu Trang (SN 1994, trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau đó, em Mạnh đã đến trụ sở Công an xã Sơn Long, huyện Hương Sơn trình báo, giao nộp số tài sản trên để tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Đến 15h30’ cùng ngày, Công an xã Sơn Long đã liên lạc được với chị Trang và bàn giao lại số tài sản nói trên.

