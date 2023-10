Hai em học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Giáo dục

Nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng tiền mặt, hai em Nguyễn Thái Long và Văn Đức Hoàng, học sinh lớp 11, Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (Nghệ An) đã tìm đến Công an xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) trình báo, giao nộp chiếc ví. Ngày 10-10, Công an xã Quỳnh Tân đã tìm được người đánh rơi và tổ chức trả lại tài sản ngay trong ngày.