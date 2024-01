Huyện Anh Sơn, Nghệ An: Nhiều tồn tại trong quản lý điều hành ngân sách

Huyện chi trả hỗ trợ trả nợ xây dựng Trạm Y tế xã Thọ Sơn không có kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. (Ảnh minh họa)

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ra kết luận chỉ ra dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Anh Sơn cơ bản bám sát định hướng của các cấp, bao quát hết các nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách phát sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những tồn tại, hạn chế như: dự toán thu nội địa năm 2022 cao hơn tỉnh giao là chưa phù hợp với điều kiện và tốc độ tăng trưởng của huyện, chưa bảo đảm mức tăng tối thiểu bình quân chung 6 - 8% so với ước thực hiện năm 2021 quy định tại Thông tư số 61/2021 của Bộ Tài chính. Danh mục thu phí, lệ phí chưa được lập chi tiết; Huyện bố trí ngân sách dự phòng 1,8% bằng dự toán tỉnh giao, tuy nhiên chưa bảo đảm tỷ lệ 2% đến 4% trên tổng chi ngân sách huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN).

Quá trình lập dự toán hỗ trợ xây dựng đường giao thông từ quốc lộ 7A đi thôn 7 xã Long Sơn 1.188 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nâng cấp đường từ ngã ba Cầu treo đi đồi 79 xã Thạch Sơn 675 triệu đồng là chưa bảo đảm quy định tại Thông tư 02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Ngoài ra, UBND huyện hỗ trợ trả nợ xây dựng Trạm Y tế xã Thọ Sơn 990 triệu đồng; hỗ trợ trả nợ sửa Trung tâm Y tế huyện 817 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Hùng Sơn 350 triệu đồng, trong khi không có kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND huyện đã thành lập bộ phận hành chính một cửa, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ thực hiện tại phòng chuyên môn, Phòng Kinh tế hạ tầng nhưng không thông báo cho Bộ phận một cửa, dẫn đến thu thiếu, trích nộp chưa đầy đủ gần 47 triệu đồng. Đối chiếu việc kê khai, nộp thuế tại 6 trường học, 2 Trung tâm và xác minh việc kê khai thuế một số công trình xây dựng trên địa bàn huyện phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 370 triệu đồng.

Khi thực hiện ghi thu, ghi chi các khu đấu giá không căn cứ vào số chi đã thực thanh toán mà căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá nhân với định mức chi phí xây dựng hạ tầng/trên 1 lô đấu giá là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật NSNN năm 2015. Kết luận chỉ ra, số tiền trên 396 triệu đồng bảo vệ, phát triển đất trồng lúa chưa nộp khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Quy hoạch khu dân cư xã Cao Sơn và dự án phát triển sản xuất các vùng nguyên liệu ở Anh Sơn.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí còn thừa do hết nhiệm vụ chi năm 2022 với số tiền gần 10 tỷ đồng. Tại xã Cẩm Sơn trên 53 triệu đồng do hết nhiệm vụ chi. Hỗ trợ kinh phí chưa đúng quy định tại Thông tư số 342/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016 của Chính phủ. Cụ thể kinh phí hỗ trợ đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn Thanh niên, mức hỗ trợ 14 triệu đồng/xã, thị trấn.

Một số dự án phát sinh trước ngày 01/01/2015 chưa được ưu tiên bố trí vốn trả nợ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Ngoài ra còn trên 539 triệu các dự án tạm ứng vốn từ năm 2022 trở về trước chưa thu hồi được. Trong đó, dự án Đường giao thông nguyên liệu mía Thọ Sơn được cho tạm ứng từ năm 2010. Đường giao thông tả ngạn Sông Lam tạm ứng năm 2020. Qua thanh tra công tác quyết toán 33 công trình còn chậm, trong đó chậm nhất là các hạng mục của Trường Tiểu học xã Cẩm Sơn, Đường giao thông từ QL7 đi trụ sở làm việc xã Hội Sơn…

Đến thời điểm thanh tra, trên 82 triệu đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Anh Sơn chưa thu hồi do giá trị quyết toán một số công trình thấp hơn giá trị đã thanh tra công trình. Một số dự án do UBND huyện, thị trấn và các xã làm chủ đầu tư phát hiện một số bản vẽ thiết kế không thể hiện rõ chi tiết cụ thể để làm cơ sở lập dự toán và thi công; thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thuyết minh dự toán chưa thể hiện đầy đủ các nội dung. Lập và phê duyệt dự toán ban đầu chưa chính xác; Công tác nghiệm thu và quyết toán sai khối lượng thực tế thi công với tổng giá trị sai phạm phát hiện qua thanh tra với số tiền trên 587 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, khuyết điểm trong quản lý tài chính ngân sách, quản lý xây dựng cơ bản xảy ra tại huyện Anh Sơn.

Tác giả: Quang Trung - Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn