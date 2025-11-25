Huyền 2k4 khoe cận cảnh body 'nét căng' trong phòng tập pilates

Dù đã trải qua sinh nở, Huyền 2k4 vẫn chứng minh được thân hình "mẹ một con trông mòn con mắt" với những đường cong săn chắc, không chút mỡ thừa trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Gắn bó với bộ môn pilates đã một thời gian, cô nàng sinh năm 2004 này thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong phòng tập, truyền cảm hứng cho nhiều chị em phái đẹp. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Huyền 2k4 diện set đồ tập bó sát, tông màu nâu nude thời thượng, làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn và những nỗ lực "độ dáng" của mình. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ bỉm sữa, vòng eo của Huyền 2k4 vẫn thon gọn đến kinh ngạc, lộ rõ cơ bụng số 11 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ và "xin vía". (Ảnh: IGNV)
Các động tác trên máy tập Pilates như Reformer và Cadillac đã giúp cô phô diễn trọn vẹn bờ lưng nuột nà, vòng một đầy đặn và vòng ba căng tròn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ có hình thể đẹp, Huyền 2k4 còn thể hiện thần thái tự tin, quyến rũ trong mọi góc chụp, từ những pose dáng tập luyện nghiêm túc đến khoảnh khắc nghỉ ngơi. (Ảnh: IGNV)
Việc Huyền 2k4 liên tục duy trì được vóc dáng "nét căng" sau khi kết hôn và sinh con cho thấy sự nghiêm túc của cô trong chế độ tập luyện và chăm sóc bản thân. (Ảnh: IGNV)
Pilates, với đặc trưng tập trung vào sức mạnh cốt lõi, sự linh hoạt và kiểm soát cơ thể, chính là một trong những bí quyết giúp cô nàng có được cơ thể dẻo dai hơn, giữ được cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi công khai sinh con gái đầu lòng, Huyền 2k4 ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng nhan sắc lẫn phong cách sống. (Ảnh: IGNV)
Cô đã trở thành hình mẫu "hot mom" trẻ trung, gợi cảm, chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể cân bằng giữa vai trò làm mẹ và việc chăm sóc bản thân. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn