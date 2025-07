Huy động hàng trăm người dập tắt vụ cháy rừng trên núi Dẻ (Nghệ An) trong đêm

Để khống chế, dập tắt đám cháy rừng, chính quyền địa phương đã huy động 250 người gồm lực lượng cán bộ, công chức xã, quân sự, công an, kiểm lâm và người dân địa phương. Rạng sáng 19/7, đám cháy được khống chế, dập tắt.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 18/7, người dân địa phương đã phát hiện tại khu vực rừng thông trên núi Dẻ (xóm Tiền Phong, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) xuất hiện đám cháy. Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh và lớp thực bì trong rừng thông nhiều nên lửa cháy rất mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng diện tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gồm cán bộ, công chức, quân sự, công an và nhân dân địa phương khẩn trương, cơ động tiếp cận hiện trường và khống chế vụ cháy. Các lực lượng đã nhanh chóng giải phóng thực bì, tạo đường băng cản lửa để chia cắt không lửa lan ra diện tích rộng.

Với sự nỗ lực tích cực, trách nhiệm của các lực lượng tham gia chữa cháy, đến khoảng 1 giờ ngày 19/7, đám cháy đã được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, do gió to, nền nhiệt độ cao nên đến khoảng 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa trong khu vực bị cháy lại bùng phát trở lại. Rất may lực lượng túc trực tại chỗ đã nhanh chóng phát hiện và dập tắt hoàn toàn đám cháy.