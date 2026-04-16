Hơn 18 nghìn lượt phẫn nộ bài đăng nhận giải Cống hiến của Hương Tràm

Kết quả Album của năm tại Cống hiến 2026 gây tranh luận

Tại lễ trao giải Cống hiến 2026 vừa diễn ra tối 15/4 tại Hà Nội, hạng mục Album của năm đã chính thức gọi tên người chiến thắng cùng danh sách đề cử cuối cùng. Giải thưởng cao nhất thuộc về album Phao Cứu Sinh của Hương Tràm.

Bên cạnh đó, Top 5 đề cử chính thức của hạng mục này còn bao gồm: Cuốn Phim của NSND Thanh Lam & nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh, Lời Hẹn Ước của Nguyễn Ngọc Anh và Made In Vietnam của DTAP.

Năm nay đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm sau thời gian dài du học. Album Phao Cứu Sinh được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc, cách tiếp cận thể loại và định hướng thẩm mỹ âm nhạc mới.

Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Bài đăng cảm ơn của Hương Tràm trên fanpage cá nhân ghi nhận hơn 18 nghìn lượt phẫn nộ chỉ sau một đêm (tính đến 11 giờ sáng ngày 16/4).

Phần lớn ý kiến trái chiều xoay quanh việc album Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh được đánh giá có độ phủ rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong năm 2025 nhưng không giành được chiến thắng, thậm chí trắng tay tại nhiều giải thưởng.

Lý do Hương Tràm gây tranh cãi

Để lý giải phản ứng mạnh từ công chúng, cần nhìn vào cơ chế chấm giải cũng như sự khác biệt trong cách tiếp cận âm nhạc của hai nghệ sĩ. Giải Cống hiến vốn không phải giải thưởng thuần túy dựa vào bình chọn khán giả, mà là sự kết hợp giữa yếu tố đại chúng và đánh giá chuyên môn. Kết quả cuối cùng được tính dựa trên hai nguồn điểm: 50% từ bình chọn công khai qua hệ thống Bvote và 50% từ hội đồng bầu chọn gồm hơn 100 nhà báo theo dõi lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trên toàn quốc. Từ thời điểm mở cổng bình chọn, cuộc chiến đã tập trung vào 2 cái tên Hương Tràm và Phùng Khánh Linh.

Theo bảng xếp hạng tại thời điểm đóng cổng vote, Phao Cứu Sinh của Hương Tràm dẫn đầu với 727.654 điểm bình chọn, vượt xa Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh với 232.381 điểm. Điều này đồng nghĩa chiến thắng của Hương Tràm không chỉ đến từ điểm hội đồng báo chí, mà còn có sự áp đảo ở lượt bình chọn công khai vào phút chót.

Kết quả bình chọn hạng mục Album của năm - Cống hiến 2026 ngay trước thềm đóng cổng vote (ảnh: FC Hương Tràm HCM)

Tuy nhiên, chính chi tiết này lại mở ra một hướng tranh cãi khác. Nhiều khán giả đặt dấu hỏi về nguồn lực bình chọn dành cho Hương Tràm, khi album Phao Cứu Sinh không có độ phủ rõ rệt trên thị trường trong suốt năm 2025. Album đánh dấu bước chuyển từ ballad sang cinematic pop, chú trọng cấu trúc, kỹ thuật vocal và tính tự sự. Thay vì tạo độ phủ bằng hoạt động dày đặc, sản phẩm của Hương Tràm gây chú ý qua các phân tích chuyên sâu. Điều này trái ngược với thực tế hoạt động sôi nổi, liên tục mở rộng cộng đồng fan của Phùng Khánh Linh.

Album của Hương Tràm ra mắt tháng 12/2025

Phùng Khánh Linh ra mắt Giữa Một Vạn Người tháng 10/2025

Album Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh ghi nhận thành tích nổi bật về nhạc số và độ phủ trong năm 2025. Sản phẩm nhanh chóng đạt Top 1 Apple Music chỉ sau vài giờ phát hành. Đến đầu năm nay, nhiều ca khúc trong album Giữa Một Vạn Người lọt Top 30 và cán mốc khoảng 16,5 triệu lượt stream trên Spotify. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ duy trì sức nóng thông qua các đêm diễn riêng, nhiều đĩa đơn phát hành xuyên suốt năm và hàng loạt nội dung viral MXH.

Xét về chất lượng nghệ thuật, album Phùng Khánh Linh vốn được giới chuyên môn đánh giá cao trong năm qua. Khả năng viết lời chắc tay, khai thác nội dung xuyên suốt về tình yêu đổ vỡ cùng các chất liệu âm nhạc hiện đại x cổ điển đã giúp Phùng Khánh Linh khẳng định thực lực. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn đầu tư cho khâu sản xuất, mix master bởi ekip nước ngoài từng đứng sau âm nhạc của các siêu sao thế giới như Lady Gaga hay Ariana Grande. Phùng Khánh Linh cho thấy sự nghiêm túc trong việc làm album, vừa có cá tính, câu chuyện riêng, vừa chạm đến nhiều người yêu nhạc. Những yếu tố này giúp album trở thành ứng viên nặng ký trong mắt công chúng.

Phùng Khánh Linh duy trì sức nóng thông qua các đêm diễn riêng, đĩa đơn phát hành xuyên suốt năm và hàng loạt nội dung viral MXH

Ở chiều ngược lại, Phao cứu sinh của Hương Tràm không có lợi thế về số liệu. Ca khúc nổi bật nhất của Phao Cứu Sinh là Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn thậm chí chưa chạm mốc 1.2 triệu lượt stream trên Spotify. Dù ra mắt album, nhưng Hương Tràm hiện tại chỉ có khoảng 256 nghìn người nghe hàng tháng - một con số hẩm hiu trong thời điểm streaming platform bùng nổ ở Việt Nam. Đặt cạnh Phùng Khánh Linh, sự chênh lệch càng rõ ràng. Nhờ sức lan tỏa của album mới, Phùng Khánh Linh đang duy trì 1.4 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify - top cao của nghệ sĩ Việt. Đây là chỉ số đo lường rõ ràng nhất việc 1 nghệ sĩ đang có sản phẩm âm nhạc thu hút người nghe.

Sự khác biệt giữa Hương Tràm và Phùng Khánh Linh trên Spotify

Việc kết quả vote “lật kèo” vào giai đoạn cuối khiến không ít ý kiến nghi ngờ về tính minh bạch, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ hiện diện thực tế của fandom đứng sau con số này.

Bên cạnh đó, tranh luận còn được đẩy lên cao khi đặt Phao Cứu Sinh cạnh các album từng chiến thắng Cống hiến như Hoàng , LINK của Hoàng Thùy Linh, Bật Nó Lên của SOOBIN hay Minh Tinh của Văn Mai Hương. Những sản phẩm này đều ghi nhận mức độ ảnh hưởng rõ rệt trên thị trường, từ nhạc số, xu hướng đại chúng đến dấu ấn văn hóa, chất lượng nghệ thuật.

Không chỉ trên không gian mạng, phản ứng tại hiện trường lễ trao giải cũng được đem ra so sánh. Thời điểm Hương Tràm được xướng tên ở hạng mục Album của năm, khán giả hiện trường không quá hưởng ứng, góp phần làm dày thêm nghi vấn về độ lan tỏa thực tế của sản phẩm. Nhìn tổng thể, chiến thắng của Hương Tràm tại giải Cống hiến năm nay chưa thực sự thuyết phục được công chúng. Đó là lý do tranh cãi bùng nổ và Hương Tràm nhận về lượt phẫn nộ cao như vậy. Hiện tại, các từ khóa liên quan đến Cống hiến 2026 và tranh luận xoay quanh hai nghệ sĩ vẫn đang lan rộng trên các nền tảng MXH.

Ảnh: FBNV/cap màn hình

Tác giả: Tuyết Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới