Huế ngập sâu trong đêm: Ô tô tiền tỷ hư hại, bảo hiểm chi trả thế nào?

Có bảo hiểm vật chất, sẽ được chi trả

Tối ngày 27/10, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long vượt báo động ba hơn 1,5m, các tuyến đường trung tâm TP Huế ngập 0,5-1m, nhiều đường biến thành sông khiến rất nhiều ô tô bị nước ngập quá nửa thân xe.

Tương tự, Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập toàn bộ khuôn viên, một số khu vực nước tràn vào sảnh tầng 1 khiến loạt xe ôtô đỗ quanh bệnh viện bị ngập đến nửa bánh.

Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính, ông Lê Xuân Bách – Trưởng phòng Giám định, Tổng công ty bảo hiểm Bưu điện PTI – khu vực Thái Nguyên cho biết, thực tế việc các xe bị hỏng do ngập lụt tại TP. Huế tương tự như hàng ngàn phương tiện đã bị thiệt hại tại tỉnh Thái Nguyên trong đợt bão lũ vừa qua.

Theo ông Bách, trường hợp chủ phương tiện nắm được kiến thức và chủ động tháo ắc quy trước khi xe ngập, tránh hỏng đến hệ thống điện thì chi phí sửa chữa khắc phục sẽ đỡ hơn. Nhưng, thực tế phần lớn không thể xử lý kịp, dẫn đến hỏng hóc toàn bộ gây thiệt hại rất nhiều.

Trước câu hỏi về việc xe ô tô bị hỏng hóc do ngập nước có được trả tiền bồi thường bảo hiểm, ông Bách nói, nếu khách hàng có tham gia bảo hiểm vật chất xe, sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường theo quy định của hợp đồng. Đối với trường hợp này, đây là thiên tai ngập lụt mưa bão, xe không di chuyển, đỗ một chỗ mà bị ngập toàn bộ xe, bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa, khách hàng chịu khấu trừ 500.000 đồng/vụ.

Tiếp theo, nếu khách hàng đang di chuyển mà bị thuỷ kích (nước lọt vào động cơ), xe chết máy và đỗ tại chỗ sau đó nước lũ dâng lên làm ngập xe tiếp. Đây là thực trạng khá phổ biến trong bão lũ và tuỳ vào điều khoản của từng hãng bảo hiểm nhưng thông thường sẽ chi trả nhưng những chi phí liên quan đến sửa chữa động cơ bị thuỷ kích, khách hàng sẽ chịu mức khấu trừ theo điều khoản bổ sung là 20% chi phí hoặc tối đa là 3 triệu đồng (tuỳ điều kiện nào lớn hơn).

“Các chi phí sữa chữa khác như hệ thống điện, nội thất… sẽ được bảo hiểm chi trả quyền lợi bình thường”, ông Bách nói thêm.

Còn nếu trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe nhưng không mua quyền lợi thuỷ kích, theo điều khoản sẽ từ chối phần sửa chữa hỏng hóc do thuỷ kích xe. Còn các tổn thất khác do ngập thì vẫn được bảo hiểm chi trả.

“Đây là những thiệt hại do thiên tai, trường hợp công ty bảo hiểm không chứng minh được việc khách hàng cố ý khởi động lại dẫn đến xe bị thuỷ kích, vẫn phải chi trả bồi thường. Gần như đợt vừa rồi các công ty bảo hiểm đều bồi thường toàn bộ thiệt hại”, ông Bách nhấn mạnh.

Xử lý xe ngập nước, làm sao để giữ tối đa giá trị tài sản Việc khôi phục không chỉ đơn giản là “làm khô và nổ máy lại”. Đây là tổn thất phức tạp, có thể ảnh hưởng sâu đến hệ thống điện, động cơ và an toàn vận hành lâu dài. Vì vậy, quá trình phục hồi cần được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình kỹ thuật, ưu tiên an toàn và chất lượng. Trước hết, xe ngập nước cần được tháo rời, làm sạch, sấy khô hoàn toàn trước khi kiểm tra. Tiếp đến, các hệ thống điện, cảm biến, ECU, phanh, túi khí phải được kiểm tra chi tiết, tránh ẩn lỗi gây rủi ro về sau. Sau đó, việc thay thế, lập trình, đồng bộ phần mềm điều khiển của xe hiện đại cần có thời gian và thiết bị chuyên dụng. Một số phụ tùng có thể phải chờ nhập, để đảm bảo chất lượng và giữ giá trị xe sau sửa chữa.

