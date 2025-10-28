Huế, Đà Nẵng mưa to ba ngày hơn Nam Bộ nửa năm, có nơi hơn một năm

Ngập lụt diện rộng ở Huế do mưa to ba ngày qua - Ảnh: T.L

Báo cáo nhanh của Trực ban phòng chống thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai trong 3 ngày qua (tính từ 19h ngày 24-10 đến 7h ngày 28-10) các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to từ 200-350mm.

Riêng TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 500-700mm, có nơi mưa trên 1.000mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 2.785mm, Khe Tre (Huế) 1.484mm, Hương Sơn (Huế) 1.270mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 999mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 903mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 879mm, La Tó (Quảng Trị) 758mm.

Với lượng mưa trung bình ở Nam Bộ từ 1.800 - 2.000mm thì lượng mưa ở các trạm Huế, Đà Nẵng bằng hoặc hơn nửa năm ở miền Nam. Riêng trạm đỉnh Bạch Mã thì hơn mưa cả năm ở Nam Bộ.

Dự báo từ sáng nay đến đêm mai, từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến ở nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, có nơi trên 500mm. TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị phổ biến 80-150mm, có nơi trên 300mm.

Nguyên nhân gây ra đợt mưa này là nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh và địa hình.

Cụ thể hơn, gió đông là gió mang ẩm từ biển vào. Khi vào đất liền gặp rìa không khí lạnh bản chất khô lạnh nên tạo hội tụ mạnh gây mưa to. Ngoài ra ẩm từ biển vào gặp dãy Trường Sơn chắn lại. Địa hình này đón gió, ẩm được giữ lại gây mưa.

Tác giả: Lê Phan

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ