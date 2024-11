Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An Phạm Anh Tuấn quyết định từ chức

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trong thời gian cầm quân tại Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Sông Lam Nghệ An đã trải qua chuỗi trận với thành tích không thành công. Đội chủ sân Vinh mới chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận thua, 4 trận hòa và chưa biết đến mùi chiến thắng. Đặc biệt tại vòng 7, Sông Lam Nghệ An đã để thua Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 0-1 ngay trên sân Vinh. Kết quả đó khiến Sông Lam Nghệ An rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

Sau trận Derby Bắc Trung bộ, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Huấn luyện viên Popov cho rằng: Sông Lam Nghệ An đã trải qua chuỗi thành tích không thành công là do thiếu đi may mắn. "Sông Lam Nghệ An chơi tốt hơn rất nhiều so với những đội giàu tiềm lực tài chính khác. Tuy nhiên họ đã thiếu đi may mắn. Cụ thể như trong trận đấu với Bình Định, nếu cầu thủ không mắc sai lầm ở phút bù giờ thì đã có 3 điểm. Hay là trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ở pha bóng cuối cùng, phản xạ xuất thần của thủ môn Patrick Le Giang đã tước bỏ chiến thắng của Sông Lam Nghệ An. Nếu họ giành được thêm 4 điểm ở hai trận đấu đó, tình thế của Sông Lam Nghệ An giờ đã khác. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An cần có thêm tự tin khi thi đấu.

Đứng trước thành tích nghèo nàn của Câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn đã quyết định đệ đơn từ chức. Nguyện vọng của vị thuyền trưởng sinh năm 1970 đã được lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chấp thuận.

Trước đó, ngày 11/5/2024, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn được Sông Lam Nghệ An bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng để thay cho người tiền nhiệm Phan Như Thuật. Sau khi lên tiếp quản ghế nóng, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã giúp Sông Lam Nghệ An có cuộc đào tẩu ngoạn mục để trụ hạng thành công. Trong đó, đội chủ sân Vinh đã giành tới 4 chiến thắng, 3 hòa và để thua 2 trận. Đặc biệt, tại vòng đấu cuối cùng, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2-0 trước Viettel để vươn lên xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, qua đó chính thức ở lại với V-League 2024/2025.

Sau khi chia tay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, trong thời gian tới, Sông Lam Nghệ An sẽ bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Báo Nghệ An sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin này đến độc giả.

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sinh năm 1970 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ông là cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, từng có kinh nghiệm dẫn dắt câu lạc bộ tại V.League, nhiều năm đảm nhiệm vị trí trợ lí huấn luyện viên trưởng.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Nghệ An