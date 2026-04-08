Huấn luyện viên quay lén nữ cầu thủ suốt 4 năm

Petr Vlachovsky bị tù treo 1 năm

Trong quá khứ, Petr Vlachovsky từng tạo dựng danh tiếng khi dẫn dắt đội nữ Slovacko thi đấu tại giải VĐQG nữ CH Czech và góp mặt ở các đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, phía sau thành công chuyên môn, ông ta lại âm thầm thực hiện hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của các cầu thủ.

Theo điều tra được công bố mới đây bởi The Athletic, trong suốt 4 năm từ năm 2019 đến 2023, Vlachovsky đã sử dụng camera giấu kín để ghi lại hình ảnh các nữ cầu thủ khi họ thay đồ và tắm trong phòng thay đồ mà không hề có sự đồng ý. Tổng cộng có ít nhất 15 nạn nhân xuất hiện trong các đoạn video, trong đó có người chỉ mới 17 tuổi.

Tòa án CH Czech mới đây đã tuyên phạt Vlachovsky một năm tù treo và cấm hành nghề huấn luyện trong vòng 5 năm trong nước, với cáo buộc liên quan đến việc tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là lệnh cấm này chỉ có hiệu lực trong phạm vi quốc gia, đồng nghĩa với việc ông vẫn có thể tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Hiện tại, UEFA có quyền thu hồi giấy phép huấn luyện của Vlachovsky trên toàn châu lục, trong khi FIFA cũng có thể đưa ra án phạt mang tính toàn cầu. Tuy vậy, đến nay, các cơ quan này vẫn chưa có động thái cụ thể nào.

Một trong những nạn nhân, Kristyna Janku, đã bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng bản án dành cho cựu huấn luyện viên là “lố bịch” và không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Trong khi đó, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) cũng đã nhiều lần kêu gọi áp dụng án cấm hành nghề vĩnh viễn đối với Vlachovsky.

Janku cho biết cô chỉ biết mình là nạn nhân sau khi vụ việc bị phanh phui vào năm 2023 và nhận được giấy triệu tập từ cảnh sát. “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra,” cô chia sẻ. Theo nữ cầu thủ, khi xem lại các đoạn video, có thể thấy rõ hành vi của Vlachovsky được lên kế hoạch kỹ lưỡng, không phải hành động bộc phát.

“Khi xem đoạn phim, tôi thấy ông ta đã thực sự suy nghĩ rất kỹ về những gì mình đang làm. Tôi có thể nhận ra ông ta rất giỏi. Đó không phải là sự tình cờ. Ông ta là một người chuyên nghiệp trong bóng đá. Khi xem các video, tôi nhận ra ông ấy cũng là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này,” Janku cho biết.

Kristyna Janku, một trong những nạn nhân của vụ quay lén

Vụ bê bối đã để lại những hậu quả tâm lý nặng nề đối với các cầu thủ. Một số người bị sốc đến mức buồn nôn, số khác lập tức rời đội bóng, trong khi nhiều người phải tìm đến chuyên gia tâm lý để điều trị. Riêng Janku thừa nhận cô luôn cảm thấy bất an mỗi khi bước vào phòng thay đồ mới, lo sợ kịch bản tương tự có thể tái diễn.

Các đoạn video được ghi lại bằng camera nhỏ giấu trong ba lô, ghi lại toàn bộ cảnh sinh hoạt riêng tư của các cầu thủ trước và sau trận đấu cũng như buổi tập. Dù các nạn nhân đã nhận được khoản bồi thường hơn 800 euro, Janku khẳng định những tổn thương tinh thần mà họ phải chịu đựng sẽ kéo dài “suốt đời”.

Còn theo các chuyên gia, hành vi lạm dụng của Vlachovsky được liệt vào dạng không tiếp xúc. Đây là một dạng lạm dụng tình dục khác và gây hậu quả lâu dài không kém phần nghiêm trọng

Tác giả: Lan Hạ

Nguồn tin: bongdaplus.vn