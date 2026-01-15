Một huấn luyện viên đột tử trên sân cầu lông

Ngày 14-1, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Bệnh viện Gia An 115, cho biết ông và các cộng sự mới đây đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tử vong thương tâm. Bệnh nhân là ông V.Q.D. (63 tuổi), làm huấn luyện viên tại một sân cầu lông ở phường Bình Phú (TPHCM).

Bệnh sử ghi nhận huấn luyện viên này đến sân sinh hoạt bình thường cùng mọi người. Sau khi chơi 1 set cầu lông, bệnh nhân than mệt, khó thở nên ra ngồi nghỉ khoảng 5 phút. Lúc này, người đàn ông đột ngột khó thở nhiều hơn, ngất xỉu, gọi không đáp ứng rồi diễn tiến ngưng tim. Những người có mặt tại sân đã tiến hành ép tim cho bệnh nhân và gọi cấp cứu 115.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, ê-kíp cấp cứu ghi nhận bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, mạch, nhiệt độ, nhịp thở và chỉ số SpO2 (oxy trong máu) không thể ghi nhận được.

Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi tích cực suốt 70 phút nhưng không thành công. Sau đó, thi thể của bệnh nhân đã được bàn giao cho công an địa phương để tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, vào cuối tháng 12-2025, một nam nhân viên văn phòng tên L.V.H. (32 tuổi, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) đang chơi cầu lông cũng bất ngờ cảm thấy choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội và mất ý thức nhanh chóng.

Tại cơ sở y tế gần hiện trường, anh H. đã ngừng tuần hoàn, rối loạn nhịp thất, được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, phải vừa hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa can thiệp V-A ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch). Trải qua 7 ngày can thiệp tích cực, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch.

Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ Bác sĩ Tuệ khuyến cáo việc tập thể dục thể thao có nhiều lợi ích nhưng không thay thế việc khám sức khỏe định kỳ. Do đó, người tập luyện thể dục thường xuyên và người trên 40 tuổi nên kiểm tra tim mạch định kỳ để kịp thời phát hiện các tình trạng bất thường để can thiệp.

