Ngọc nữ màn ảnh ngây thơ bị phanh phui đời sống thác loạn, chấp nhận quan hệ tay ba với người có vợ

Nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, Lý Lệ Trân, đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua vai diễn trong loạt phim "Happy Ghost" với hình tượng trong sáng, ngây thơ. Tuy nhiên, để mở rộng phạm vi sự nghiệp, cô đã dấn thân vào những bộ phim cấp ba, trong đó có bộ phim "When the Peach Ripened" với những cảnh quay gợi cảm, đánh dấu bước chuyển mình thành một nữ thần quyến rũ. Sau đó, Lý Lệ Trân vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với stylist Mã Quý Can, người đã có vợ. Đời tư của cô trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi vợ cũ của Mã Quý Can công khai tiết lộ rằng cô có nhu cầu tình dục rất lớn, "quan hệ 52 lần trong một tháng".

Lý Lệ Trân bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh một cô gái ngây thơ, trong sáng và được yêu mến bởi khán giả. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô gặp phải khó khăn khi không thể vượt qua rào cản hình ảnh đã định hình. Để tìm kiếm bước đột phá, cô quyết định thử sức với những vai diễn gợi cảm trong các bộ phim người lớn như "Bí mật tình yêu" và "Yêu tinh tình yêu", cũng như đóng cặp cùng Châu Tinh Trì trong bộ phim "Tất cả đều tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp". Mặc dù vậy, cô đã quyết định rời xa dòng phim cấp ba vào năm 1994, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Sau đó, cô kết hôn với nhạc sĩ Từ Nguyên vào năm 1996 và sinh con gái vào năm sau. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài, chỉ sau bốn năm, cô và Từ Nguyên ly hôn. Vào năm 2004, cô bị phát hiện có quan hệ tình ái với Mã Quý Can, một nhà tạo mẫu tóc đã có vợ. Cặp đôi này còn tham gia vào một mối quan hệ tay ba, thậm chí có tin đồn rằng con trai 9 tuổi của Mã Quý Can đã chứng kiến cảnh quan hệ của họ.

Vụ bê bối này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Lý Lệ Trân. Vợ của Mã Quý Can đã xuất bản một cuốn sách tiết lộ quá khứ tình ái của ba người, trong đó có chi tiết Lý Lệ Trân có nhu cầu tình dục rất lớn và thực hiện "quan hệ 52 lần trong một tháng". Dù Lý Lệ Trân đã kịch liệt phủ nhận những lời cáo buộc này, nhưng vụ bê bối đã khiến sự nghiệp của cô bị tổn hại nặng nề và buộc cô phải rời bỏ ngành giải trí.

Mã Quý Can, nhân vật chính trong vụ bê bối, đã mắc bệnh ung thư dạ dày và sau những đợt điều trị đau đớn, anh qua đời vào năm 2020. Lý Lệ Trân, sau scandal, từng rơi vào trạng thái trầm cảm và cố tự tử. Mặc dù cô có mối quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Phan Nguyên Lượng sau này, nhưng mối quan hệ này cũng kết thúc không lâu sau khi Phan Nguyên Lượng kết hôn với một người phụ nữ kém mình 17 tuổi tại Canada.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Lệ Trân đã chia sẻ rằng cô quyết định tham gia các bộ phim cấp ba để thoát khỏi hình tượng trong sáng đã gắn liền với mình từ trước. Cô thừa nhận đã phải đối mặt với sự kỳ thị khi đóng vai "chị em" trong suốt nhiều năm và đã lên kế hoạch thay đổi hình tượng khi còn trẻ để thể hiện sự quyến rũ. Để giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho việc chuyển mình này, công ty của cô đã sắp xếp để cô chụp một album ảnh, giúp cô làm quen với quá trình quay phim gợi cảm, nhằm tránh sự bối rối khi tham gia các cảnh quay sau này.

