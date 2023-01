Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Tham dự họp báo có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ

Báo cáo tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm 2022, mặc dù việc thực hiện kế hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là giá cả nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực; dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, kinh tế Nghệ An phục hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,08%/KH 8,5-9,5% (đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, cao nhất trong 10 năm gần đây). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,78%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,96%; dịch vụ ước tăng 10,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 2,13%.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán, tăng 9,1% so với năm 2021 (trong đó, thu nội địa đạt 20.474 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.331 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2022 là 32.542,8 tỷ đồng, đạt 104,77% dự toán.

Tính đến ngày 31/12/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.943,617 tỷ đồng, đạt 66,4% tổng kế hoạch. Nếu không tính nguồn ngân sách trung ương mới giao bổ sung và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả giải ngân đạt 76,28%. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 961,3 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tỉnh đã hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu thu ngân sách chưa thực sự bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nhất là nguồn vốn nước ngoài. Tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Việc thực hiện các thủ tục để khởi công 2 dự án hạ tầng chiến lược như Cảng biển nước sâu Cửa Lò và Cảng hàng không quốc tế Vinh chưa đạt tiến độ đề ra… Nhiều vấn đề nóng được phản ánh

Về nội dung công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đồng chí Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc giải quyết các tồn đọng trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A. Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát lại tất cả các hộ dân có liên quan đến dự án. UBND tỉnh đã gửi Công văn ra Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Bộ Tài Chính và dự kiến trong năm 2023 sẽ bố trí một phần nguồn vốn để chi trả cho người dân.

Về nội dung xử lý những sai phạm tại Dự án Nuôi cá rô phi Isreal công nghệ cao tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên của Công ty Synot Asean, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện Hưng Nguyên kiểm tra trực tiếp tại dự án để báo cáo UBND tỉnh. Chiều 5/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành và UBND huyện Hưng Nguyên đã kiểm tra trực tiếp tại dự án và làm việc với chủ đầu tư. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn nhà đầu tư xây dựng báo cáo chi tiết, cụ thể về các hạng mục không có trong quy hoạch. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở, ngành, huyện Hưng Nguyên hoàn thành báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

Nhà báo Bá Thăng – Truyền hình VTC đề nghị cấp có thẩm quyền cho biết kết quả của việc xác minh thu nhập tài sản của 12 cán bộ mà Thanh tra tỉnh đã tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của 02 đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập là Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc. Bên cạnh đó, nhà báo Bá Thăng cũng đề nghị Thanh tra tỉnh giải thích về trường hợp thanh tra xác minh thu nhập của một Phó Giám đốc Sở không thuộc diện phải thanh tra?; phản ánh tình trạng phóng viên liên hệ với người phát ngôn ở một số sở, ngành gặp rất nhiều khó khăn, có tình trạng né tránh báo chí, đề nghị tỉnh có chỉ đạo để các cơ quan chức năng làm tốt công tác cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Trả lời các nội dung liên quan đến câu hỏi của nhà báo Bá Thăng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tô Hiền Đệ cho biết, hiện nay Thanh tra tỉnh đang hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh thu nhập tài sản của 12 cán bộ được bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên tại đơn vị Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc. Bởi việc xác minh phải tiến hành nhiều nơi, qua nhiều bước, nhiều khâu chặt chẽ nên cần có thời gian... Đối với trường hợp là Phó Giám đốc Sở (thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy) không thuộc đối tượng mà vẫn đưa vào danh sách bốc thăm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh thừa nhận đây là do lỗi nhầm lẫn của cán bộ tham mưu nhưng đã phát hiện kịp thời để đưa ra khỏi danh sách xác minh tài sản.

Tại buổi họp báo, các nhà báo cũng đã phản ánh đến việc xử lý sai phạm của một số dự án trên địa bàn; liên quan đến kết quả của đoàn kiểm tra liên ngành về khai thác khoáng sản; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương; xử lý tình trạng bất cập trong quy hoạch đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng dẫn đến người dân đầu tư trồng cây nhưng không khai thác được…

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao vai trò, sự đồng hành của các cơ quan báo chí trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong các đợt bão lũ, các phóng viên đã đi vào những vùng khó khăn nhất để phản ánh tình hình, tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác báo chí thời gian qua đó là sự vào cuộc, đồng hành của một số cơ quan báo chí với các hoạt động của tỉnh chưa tích cực. Vẫn còn một số phóng viên sử dụng mạng xã hội để thông tin các sự việc chưa được kiểm chứng. Việc cấp giấy giới thiệu của một số cơ quan báo chí chưa đúng quy định…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; đưa tin nhanh, trung thực để tạo sự lan tỏa trong xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An. Cập nhật thông tin đầy đủ, nhanh về tình hình thời tiết bất thường, các phương án bảo đảm sản xuất, phòng chống dịch bệnh, an toàn lao động… Đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cần tập trung thực hiện trước, trong và sau Tết như việc phòng chống pháo nổ; công tác chăm lo Tết cho người nghèo; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, trấn áp tội phạm…

Đối với những vấn đề các nhà báo nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh đang tập trung quyết liệt giải quyết. Để các ngành chủ động trong việc trả lời các nội dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từ kỳ họp báo sau, các cơ quan báo chí gửi các vấn đề cần phản ánh trước cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để chuyển cho các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, trả lời đầy đủ cho các cơ quan báo chí.

Đối với việc phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành công khai người phát ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí. Trước phản ánh vẫn còn một số sở, ngành né tránh trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổng hợp nội dung này để báo cáo UBND tỉnh.

