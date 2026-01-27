Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU lần thứ 30

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trong năm 2025 và tháng 01/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ thành lập các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn diện công tác chống khai thác IUU tại tất cả 21 tỉnh, thành phố ven biển. Đặc biệt, từ tháng 11 - 12/2025, đoàn đã kiểm tra tại 05 tỉnh: Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang và trong tháng 01/2026, kiểm tra tại 06 tỉnh: Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Các tỉnh, thành phố ven biển đã có nhiều nỗ lực, tập trung nguồn lực, tổ chức đợt cao điểm để triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, có sự chuyển biến tích cực và đáng ghi nhận về công tác quản lý tàu cá, theo dõi và giám sát hoạt động tàu cá, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra thực tế tại các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) và mục tiêu, định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại các địa phương, để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 với quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đảm bảo đúng tiến độ, rõ sản phẩm đạt được; trong đợt cao điểm các tỉnh, thành phố ven biển cần khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trên.

Tại Nghệ An, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, tỉnh Nghệ An đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ chống khai thác IUU, tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. Các cấp, các ngành, địa phương ven biển đã có nhiều nỗ lực, trách nhiệm, tạo được chuyển biến tích cực, kết quả cao hơn so với trước đây. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, đồng bộ, sát thực tiễn. Công tác quản lý tàu cá có nhiều tiến bộ: 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đã được đăng ký, cấp phép. Hệ thống giám sát hành trình được duy trì, với 100% tàu cá hoạt động xa bờ đã lắp đặt thiết bị VMS; công tác theo dõi, giám sát, cảnh báo được thực hiện liên tục 24/7. Hoạt động kiểm soát tàu ra, vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản được tăng cường.

Công tác xử lý vi phạm đã triển khai quyết liệt, đến nay cơ bản đã xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, đã phát hiện các hành vi mất kết nối VMS, vượt ranh giới. Lực lượng Biên phòng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định đối với các vụ việc mất kết nối VMS phát sinh; đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ xử lý đối với các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình đã thực hiện “khép” hồ sơ, bảo đảm đúng quy định, đủ căn cứ và đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động ngư dân được đổi mới, tổ chức sâu rộng đến từng xã, phường, chủ tàu, thuyền trưởng với nhiều hình thức.

Trong bối cảnh EC sắp sang kiểm tra, nhấn mạnh tính cấp bách của việc gỡ "thẻ vàng" IUU, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, các đơn vị phải hành động quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, đặc biệt là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và ngắt kết nối hệ thống giám sát hành trình.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành thực hiện đợt cao điểm từ nay đến trước ngày EC đến kiểm tra. Tại địa phương, lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp xuống cơ sở để thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc xử phạt hành chính minh bạch, thu hồi Giấy phép đối với tàu không đủ điều kiện và quản lý chặt chẽ nhóm tàu "3 không" (không số, không đăng ký, không giấy phép) cũng như các tàu cá đã mua bán nhưng chưa sang tên đổi chủ.

Thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng trong công tác quản lý hiện nay, đặc biệt là nhóm tàu không đủ điều kiện cấp phép do mua bán, chuyển nhượng qua lại giữa các tỉnh nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đổi số, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thu hồi và cấp mới Giấy phép, tránh gây khó khăn cho ngư dân. Đồng thời giao các địa phương phải chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ vị trí, số lượng tàu thuyền và báo cáo trung thực, không được để xảy ra tình trạng số liệu trên giấy tờ khác xa thực tế.

Nhấn mạnh tinh thần tự rà soát, phát hiện và sửa sai của các địa phương và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện và triển khai chậm Giấy chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thanh tra điểm, xử lý nếu các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục lơ là, không hợp tác trong việc minh bạch hóa nguồn gốc thủy hải sản…

