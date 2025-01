Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận đầu tiên mùa giải 2024 - 2025

Your browser does not support the video tag.

Highlights CLB Công An Hà Nội thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 16 Cúp quốc gia 2024 - 2025 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 14-1 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công An Hà Nội tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khuôn khổ vòng 16 Cúp quốc gia 2024 - 2025.

Kể từ đầu mùa giải đến trước trận đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 10 trận không thua (6 hòa, 4 thắng) tại V-League và Cúp quốc gia.

Trong khi đó, CLB Công An Hà Nội gặp đôi chút bất lợi khi những trụ cột như Quang Hải, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip, Lê Phạm Thành Long vừa trải qua hành trình thi đấu dày đặc cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

Ở trận đấu trước đó hôm 9-1, khuôn khổ vòng bảng Giải các CLB Đông Nam Á, CLB Công An Hà Nội cũng có chiến thắng vất vả 2-1 trên sân nhà của Kaya Iloilo (Philippines).

Bắt đầu trận đấu trên sân Hàng Đẫy, CLB Công An Hà Nội sớm giành quyền kiểm soát thế trận và có bàn mở tỉ số ở phút 37 do công của Alan, sau tình huống Leo Artur đá phạt tinh tế từ ngoài vòng cấm.

Bước sang hiệp 2, đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi dâng cao, dồn ép sân đối phương. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 68, từ đường chuyền của Lương Xuân Trường, tiền đạo Gievane chớp thời cơ gỡ hòa 1-1.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (giữa) ghi bàn thắng quyết định giúp CLB Công An Hà Nội vào tứ kết Cúp quốc gia 2024 - 2025 - Ảnh: MINH ĐỨC

Sau bàn thắng này, hai đội chơi với tốc độ cao. Và khi trận đấu bước sang những phút bù giờ cuối, từ một pha dâng cao dồn ép đối thủ sau loạt tình huống phạt góc, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Công An Hà Nội, qua đó giành suất vào chơi trận tứ kết Cúp quốc gia.

Tại tứ kết, CLB Công An Hà Nội sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Thanh Hóa - Hải Phòng (diễn ra lúc 18h ngày 4-3).

Chia sẻ sau trận, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nói: "Tôi cảm thấy rất vui, phấn khích khi ghi bàn giúp đội giành chiến thắng trong những phút cuối cùng. Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn bên cạnh chúng tôi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thua trận đấu nào tại V-League. Vì thế chúng tôi đã nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất".

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ