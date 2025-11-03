Hơn 67 tỷ đồng cho dự án điện ở Kỳ Sơn, Nghệ An

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng, xây dựng tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kỳ Sơn sẽ xây dựng mới đường dây 110kV 02 mạch dài 1,707km sử dụng dây dẫn ACSR-240 đấu nối cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Kỳ Sơn được đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Thủy điện Nậm Cắn 2 – Thị trấn Hòa Bình (cột số 14 thuộc khoảng đường dây 110kV Thủy điện Nậm Mô – Thủy điện Ca Nan 2).

Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV công suất 2x25MVA-110/35kV (giai đoạn 01 lắp đặt được 01 máy biến áp, sử dụng máy biến áp điều chuyển nội bộ); xây dựng hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,... cho phép kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp điều khiển xa; lắp đặt hệ thống tủ phân phối 35kV theo quy định.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng, xây dựng tại xã Mường Xén; diện tích đất dự kiến sử dụng để xây dựng dự án khoảng hơn 4,3ha. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Dự kiến hoàn thành nghiệm thu toàn bộ dự án, đóng điện và đưa vào khai thác, sử dụng trong quý III/2027.

Được biết, Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kỳ Sơn được xây dựng cung cấp điện an toàn và ổn định lưới điện; giảm bán kính cấp điện trung thế cho khu vực, giảm tổn thất điện áp, đáp ứng được nhu cầu phụ tải của khu vực; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực huyện Kỳ Sơn cũ nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

