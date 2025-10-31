Một xã ở Nghệ An tổ chức 5 đợt đấu giá đất trong 1 tháng, ước thu về gần 200 tỷ đồng

Những con số biết nói từ 5 đợt đấu giá

Theo thống kê, từ tháng 9 đến tháng 10/2025, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 5 đợt đấu giá, đưa ra thị trường tổng cộng 107 lô đất. Đây là quỹ đất thuộc các khu quy hoạch của ba xã của huyện Đô Lương cũ (Thượng Sơn, Tân Sơn và Hòa Sơn), nay gộp thành xã Văn Hiến.

Tổng giá khởi điểm của 107 lô đất này là hơn 150 tỷ đồng. Kết quả, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến đạt gần 200 tỷ đồng, cho thấy mức tăng ấn tượng.

Một khu quy hoạch tại xã Văn Hiến vừa được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất

Nổi bật nhất là trường hợp của bà N.T.H. tại phiên đấu giá ngày 15/10/2025 (khu Đồng Đội, Thượng Sơn). Bà H. đã trúng liên tiếp 5 lô đất liền kề (từ lô 70 đến 74) với tổng số tiền phải chi trả là 16,076 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá khởi điểm của 5 lô này chỉ là 6,528 tỷ đồng, mức chênh lệch lên tới 9,548 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 146% so với giá sàn.

Trước đó, tại phiên đấu giá ngày 26/9, một nhà đầu tư khác là ông B.V.L. cũng được ghi nhận đã trúng 5 lô đất. Theo các chuyên gia, “bóng dáng” của những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, sẵn sàng chi bạo để gom các lô liền kề đã đẩy mặt bằng giá chung lên cao, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về cơ hội cho người dân có nhu cầu ở thực.

Hạ tầng kế thừa từ các xã cũ

Nguồn thu từ đấu giá đất là một nguồn lực tài chính quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho xã Văn Hiến đầu tư phát triển hạ tầng, cải tạo và xây dựng mới các công trình sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa nguồn thu từ các đợt đấu giá đầu tiên sau khi xã thành lập đang đi kèm với những thách thức và nỗi lo “hậu đấu giá”.

Một góc xã Văn Hiến

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Văn Hiến xác nhận, tổng nguồn thu ước tính từ các đợt đấu giá là 200 tỷ đồng. Lãnh đạo xã kỳ vọng đa số người trúng đấu giá là các hộ dân có nhu cầu ở thực, không có hiện tượng đầu cơ rồi bỏ cọc, bởi điều này sẽ đảm bảo tính thanh khoản cao, giúp địa phương sớm huy động được nguồn vốn để phục vụ các chương trình đầu tư quan trọng.

Theo một chuyên gia bất động sản, với việc có người đấu trúng hàng loạt lô đất với giá cao hơn nhiều so với khởi điểm, nghĩa vụ tài chính mà các nhà đầu tư phải thực hiện trong thời gian ngắn là rất lớn. Hệ lụy dễ thấy nhất là nguy cơ “bỏ cọc” nếu thị trường hạ nhiệt hoặc nhà đầu tư không cân đối được dòng tiền. Khi đó, địa phương sẽ phải tổ chức đấu giá lại, gây lãng phí nguồn lực và thời gian, làm chậm tiến độ đưa nguồn vốn vào phát triển.

Chỉ trong thời gian ngắn, xã Văn Hiến liên tiếp tổ chức nhiều đợt đấu giá quyền sử dụng đất

Bên cạnh nỗi lo bỏ cọc, vấn đề về tính pháp lý và hạ tầng của các khu đất cũng được dư luận quan tâm, đặc biệt khi Văn Hiến là một xã mới sáp nhập. Giải đáp về việc đấu giá “ào ạt”, ông Nguyễn Tất Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hiến khẳng định, đây không phải là các dự án mới mà thực chất là đưa ra đấu giá “quỹ đất cũ” trước sáp nhập.

Trước những thắc mắc, ông Tường lý giải, các khu đất này nằm trong các dự án hạ tầng đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng và “quyết toán xong”. Về nguyên tắc, toàn bộ quyền hạn tổ chức đấu giá đã được bàn giao cho xã mới quản lý. “Các cơ sở vật chất của xã cũ sẽ được nhập cơ học – chuyển giao tự động sau khi sáp nhập,” ông Tường nhấn mạnh tính kế thừa pháp lý.

Được biết, toàn bộ 5 đợt đấu giá với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng đều do một đơn vị duy nhất trúng thầu thực hiện là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An).

