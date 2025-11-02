Phương án nào cho dự án điện khí 2 tỷ đô ở Nghệ An?

Vị trí triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Đoàn ĐBND tỉnh Nghệ An
UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc sớm triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn để cụ thể hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh là hết sức cần thiết, bảo đảm dự án được đưa vào vận hành giai đoạn 2025-2030 theo mục tiêu quy hoạch đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Theo đề xuất của Tập đoàn SK, việc tích hợp dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn, trong đó các hạng mục: Bến cảng chuyên dùng LNG (thuộc khu bến Quỳnh Lập của cảng biển Nghệ An); kho LNG và hạ tầng đồng bộ của kho LNG; trạm phân phối điện 500kV (AIS) được sử dụng chung cho cả 2 dự án.
Việc tích hợp 2 dự án có tính hiệu quả kinh tế chung, có tính liên kết vùng, giảm thiểu vốn đầu tư và tiết kiệm quỹ đất cho phát triển dự án. Ngoài ra, sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành trung tâm LNG khu vực, trong tương lai có thể mở rộng do vị trí dự kiến xây dựng kho tại Quỳnh Lập có thể sử dụng diện tích đất dự phòng của khu vực dự án (diện tích quy hoạch đất năng lượng tại Khu công nghiệp Đông Hồi là 128ha, trong khi đó nhu cầu sử dụng của dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là 57,29ha); tránh đầu tư trùng lặp các hạng mục công trình để đảm bảo thực hiện 2 dự án tiết kiệm chi phí đầu tư, cũng như chi phí vận hành, giá thành sản xuất điện năng…
Bên cạnh đó, việc triển khai đầu tư bến cảng chuyên dùng LNG là hết sức cần thiết, làm tiền đề để từng bước khắc phục các tồn tại trong việc việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng dùng chung (như: Đê chắn sóng, luồng và khu quay trở,...là các công trình có nguồn vốn đầu tư lớn nên khó khăn trong bố trí nguồn ngân sách cũng như thu hút doanh nghiệp đầu tư) tại cảng Đông Hồi; góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện các dự án cảng biển tại khu vực.
UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc tích hợp sử dụng chung kho chứa LNG cho 2 nhà máy nhiệt điện, cần thiết phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, việc tích hợp 2 dự án, trong đó có sử dụng chung bến cảng chuyên dùng LNG (thuộc khu bến Đông Hồi, cảng biển Nghệ An), đòi hỏi thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1051/QĐ- BXD ngày 9/7/2025 (điều chỉnh nhu cầu thông qua hàng hóa 1,5 triệu tấn/năm).
Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt?
Tập đoàn SK đề nghị được xem xét, áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và chỉ định SK là nhà đầu tư cho dự án Nghi Sơn - Quỳnh Lập theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15 (được hướng dẫn tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2025, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 6/2/2025 và Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025).
Theo báo cáo của Bộ Tài chính phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ về dự án: “Trường hợp Dự án LNG Nghi Sơn, LNG Quỳnh Lập được xác định là dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 44a Nghị định số 115/2024/NĐ-CP để quyết định lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo quy hoạch, chất lượng và hiệu quả kinh tế của dự án”.
UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung rà soát theo ý kiến của Bộ Tài chính, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập thuộc “Danh mục và tiến độ dự kiến các dự án nguồn điện quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên của ngành”, và tỉnh Nghệ An chưa có cơ sở để khẳng định dự án thuộc trường hợp có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.
Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Điện lực năm 2024 và điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ, dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu khi có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm.
Theo UBND tỉnh Nghệ An, trên thực tế, hiện nay có 5 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, trong đó Tập đoàn SK và Tập đoàn POSCO có văn bản đề nghị thực hiện tích hợp bến cảng chuyên dùng LNG và Kho LNG cùng hạ tầng đồng bộ của kho LNG được sử dụng chung cho Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.
Để thực hiện kịp thời, có kết quả Thông báo số 539/TB-VPCP ngày 6/10/2025 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn các điều kiện, tiêu chí để xác định dự án thuộc trường hợp có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để áp dụng quy định tại a khoản 4 Điều 44a Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.
Trường hợp nhà đầu tư thực hiện đầu tư đồng thời Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn (trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An), đề nghị tham mưu cấp có thẩm quyền giao một Bộ chủ trì thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại thôn Đồng Minh và thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (cũ) tỉnh Nghệ An.
Nhà máy có công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD, quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ.
Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 210 -360 ha, nhu cầu nhiên liệu khí LNG của dự án khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.
