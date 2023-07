Hơn 200 trường đại học, học viện công bố điểm sàn, cao nhất 24,5 điểm

Học sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2023 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Điểm sàn các trường y, dược phía Bắc

Trường đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển 19 - 22,5 điểm. Ngành y khoa và răng - hàm - mặt có điểm sàn cao nhất.

Năm 2022, điểm chuẩn trúng tuyển Trường đại học Y Dược dao động từ 24,25 - 27,3 điểm.

Trong đó ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 27,3 điểm khối B00; tiếp đến là ngành răng - hàm - mặt với 26,4 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là điều dưỡng với 24,25 điểm.

Điểm sàn Trường đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Trường đại học Dược Hà Nội đưa ra mức điểm sàn từ 20 - 23 điểm. Trong đó, ngành dược học cao nhất. Kế tiếp là ngành hóa dược 22 điểm, công nghệ sinh học 21 điểm và hóa học 20 điểm. Đây là điểm tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT, đã bao gồm điểm ưu tiên.

Năm 2022, Trường đại học Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT với mức điểm cao nhất là 26 điểm.

Ngành dược có điểm chuẩn là 26 điểm, trong khi ngành hóa học có điểm chuẩn thấp nhất là 22,95 điểm. Ngành công nghệ sinh học - một trong hai ngành mới của trường có điểm chuẩn 23,45 điểm.

Điểm sàn Trường đại học Dược Hà Nội năm 2023

Trường đại học Y Dược Thái Bình công bố mức điểm sàn xét tuyển từ 15 - 22,5 điểm. Điểm sàn cao nhất là ngành y khoa 22,5, thấp nhất là y tế công cộng 15 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn trúng tuyển Trường đại học Y Dược Thái Bình dao động từ 19 - 26,3 điểm.

Điểm chuẩn của ngành y khoa cao nhất 26,3 điểm, ngành dược học lấy điểm cao thứ hai, với 25 điểm. Tiếp đến là ngành kỹ thuật xét nghiệm y học 24,15 điểm.

Ngành y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất, với 19 điểm.

Điểm sàn Trường đại học Y Dược Thái Bình

Trường đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT từ 19 - 22,5 điểm. Y khoa và răng hàm mặt có điểm sàn cao nhất, thấp nhất là nhóm ngành: hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng, y học dự phòng.

Năm 2022, điểm chuẩn của Trường đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên dao động từ 19 - 26,75 điểm.

Theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT ngành răng - hàm - mặt có điểm chuẩn cao nhất, lấy từ 26,75 điểm. Tiếp đến là ngành y khoa với 25,75 điểm. Ngành hộ sinh và điều dưỡng có điểm đầu vào thấp nhất, 19 điểm.

Đại học Y Dược Hải Phòng công bố mức điểm sàn dao động từ 19 - 22,5 đểm.

Năm 2022, điểm chuẩn của Trường đại học Y Dược Hải Phòng dao động từ 19,1 - 26,2 điểm.

Ngành y khoa (B) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 26,2 điểm, kế tiếp là ngành răng - hàm - mặt với 26 điểm. Ngành điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất trường là 19,05 điểm.

Điểm sàn Trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 2023

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, điểm sàn xét tuyển ngành y học cổ truyền tổ hợp B00 là 21 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam với 3 nhóm ngành là y khoa, y học cổ truyền và dược học dao động từ 21 - 25,55 điểm.

Trong đó ngành y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 25,55 điểm, ngành y học cổ truyền có điểm chuẩn là 21 điểm, ngành dược học là 24,4 điểm.

Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất 22,5 điểm - ngành y khoa (bác sĩ đa khoa), các ngành còn lại điểm sàn cùng mức 19 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương dao động từ 19 - 25,4 điểm, có ngành giảm 2 điểm so với năm 2021.

Trong đó ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất trường với 25,4 điểm (giảm 0,7 điểm so với năm 2021). Tiếp theo là ngành kỹ thuật xét nghiệm y học với 22 điểm (giảm 1,9 điểm so với năm 2021). Ngành điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm và giảm 2 điểm so với năm 2021.

Trường đại học Y tế công cộng thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 - 19,5 điểm. Kỹ thuật phục hồi chức năng và kỹ thuật xét nghiệm y học là hai ngành có điểm sàn cao nhất trường, cùng lấy 19,5 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn dao động từ 15 - 21,5 điểm. Trong đó điểm trúng tuyển cao nhất ở ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, với 21,5. Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học lấy mức điểm 20,5. Thấp nhất là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 15 điểm.

Trường đại học Điều dưỡng Nam Định, điểm sàn xét tuyển 2 ngành điều dưỡng, hộ sinh cùng mức 19 điểm; ngành dinh dưỡng điểm sàn 15 điểm.

Năm 2022, điểm chuẩn ngành điều dưỡng là 19,5 điểm, ngành hộ sinh điểm chuẩn là 19.

Trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tất cả các chương trình đào tạo cùng mức 19 điểm, bao gồm: điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2023 đối với nhóm ngành sức khỏe. Với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, ngưỡng đảm bảo chất lượng ngành y khoa và răng - hàm - mặt là 22,5 điểm; ngành dược học và y học cổ truyền là 21 điểm; các ngành sức khỏe gồm: điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng là 19 điểm.

Điểm sàn cao nhất 24,5 điểm

Hiện tại ngành giáo dục tiểu học của Trường đại học Vinh (Nghệ An) đang có ngưỡng điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất với 24,5 điểm. 46 chương trình đào tạo còn lại của Trường đại học Vinh có điểm sàn dao động từ 16 - 23,5 điểm.

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm sàn 27 chương trình đào tạo cùng mức 20 điểm, thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Năm 2022, điểm chuẩn cao nhất vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là 29,75. Ba ngành có điểm chuẩn cao nhất là Hàn Quốc học, Đông phương học, quan hệ công chúng, cùng lấy 29,95 điểm. Các ngành quốc tế học, quản trị văn phòng (khối C00) cùng lấy 29 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm sàn xét học bạ.

Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4 (có tổ hợp môn nhân hệ số 2), tổng 3 môn đã nhân hệ số điểm sàn 25 điểm.

Với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2, tổng 3 môn không nhân hệ số có điểm sàn 18.

Với phương thức xét tuyển dựa vào học bạ, thí sinh dự tuyển chương trình chất lượng cao, điểm trung bình chung môn tiếng Anh 5 kỳ từ 7,0 trở lên.

Học viện Quản lý giáo dục công bố mức điểm sàn tất cả các chương trình đào tạo là 15 điểm. Trong đó, riêng ngành ngôn ngữ Anh kèm điều kiện môn tiếng Anh đạt điểm từ 5.0 trở lên.

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 15 - 20 điểm.

Năm 2022 điểm chuẩn của Học viện Phụ nữ Việt Nam dao động 15-24 điểm.

Trong 11 ngành của Học viện Phụ nữ Việt Nam, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất, đạt mức 24 điểm lần lượt là: truyền thông đa phương tiện, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh (chất lượng cao).

Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023

