Hơn 180 con khỉ trong xe khách chất đầy động vật quý hiếm

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Chương, 34 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Cuối tháng 3, tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua xã Minh Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), lực lượng chức năng kiểm tra ôtô khách do Chương cùng tài xế Bùi Khắc Thơ (46 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển.

Quá trình soát xét, cảnh sát phát hiện bên trong xe chất đầy 40 lồng nhựa chứa 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB, đều là động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo điều tra, từ tháng 2, Chương lập đường dây, thường xuyên thu gom động vật hoang dã hoặc sản phẩm từ các loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ, vận chuyển từ miền Nam ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Nhóm của Chương sử dụng mạng xã hội để rao bán, trao đổi, hoạt động tinh vi, trải rộng nhiều địa phương.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

