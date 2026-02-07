Hôm nay quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIV, tháng 1/2026. Ảnh: Giang Huy

Tối 6/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố toàn văn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm Nghị quyết Đại hội, Báo cáo Chính trị, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Theo Nghị quyết Đại hội XIV, giai đoạn 2026-2030 Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số khoảng 30% GDP.

Nghị quyết xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời nhấn mạnh xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; lấy Nhân dân làm trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Nội dung văn kiện Đại hội Đảng XIV: 1.Nghị quyết Đại hội Đảng XIV 2.Báo cáo Chính trị 3.Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam 4.Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII. 5.Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng nhiệm kỳ Đại hội XIV 6.Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

