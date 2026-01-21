Đại hội Đảng XIV rút ngắn 1,5 ngày

Kết thúc phiên thảo luận chiều 21/1, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cho biết sáng cùng ngày, Đoàn Chủ tịch đã gửi phiếu xin ý kiến các đoàn đại biểu về dự thảo điều chỉnh chương trình. Kết quả, 40/40 đoàn đại biểu đồng ý với dự thảo chương trình, nên Đoàn Chủ tịch thống nhất báo cáo Đại hội nội dung này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sau đó điều hành biểu quyết. Kết quả, 100% đại biểu thống nhất thông qua chương trình điều chỉnh.

Trước đó, chương trình Đại hội dự kiến diễn ra từ 19 đến 25/1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Giang Huy



Tại họp báo quốc tế hôm 14/1, thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa 13 và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "khoa học, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ".

Bên cạnh đó, nhân sự khóa 14 đảm bảo hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, chuyên môn và sáng tạo, năng lực thực tiễn... Đặc biệt, công tác nhân sự khóa XIV đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Đại biểu dự Đại hội Đảng XIV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Giang Huy



Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV dự kiến gồm 200 Ủy viên, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress