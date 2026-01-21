Đặc nhiệm bắn tỉa canh gác điểm cao, chó nghiệp vụ rà soát bom mìn bảo vệ Đại hội Đảng XIV

Cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các hoạt động, sự kiện phục vụ Đại hội Đảng XIV - Ảnh: DANH TRỌNG

Những ngày qua, để bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các lực lượng của Bộ Công an đã và đang ngày đêm ứng trực, triển khai nhiệm vụ, quyết tâm giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong đó có sự góp mặt của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Với tính chất nhiệm vụ đặc thù, các lực lượng này được bố trí tại nhiều vị trí trọng điểm, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần tạo nên "lá chắn" vững chắc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội.

Sử dụng chó nghiệp vụ rà soát bom mìn tại các mục tiêu trọng điểm

Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các hoạt động, sự kiện phục vụ Đại hội.

Đơn vị tổ chức nhiều kíp công tác, bố trí lực lượng thường trực tại các mục tiêu trọng điểm với hàng chục cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự tại các địa điểm trọng yếu.

Trung úy Lã Ngọc Long, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, cho biết nhiệm vụ của anh và đồng đội là ém quân tại Hoàng thành Thăng Long, những địa điểm được chỉ định để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, chiến sĩ là sử dụng chó nghiệp vụ rà soát, tìm kiếm, phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ.

Chó nghiệp vụ sẽ được sử dụng để kiểm tra các phương tiện đi lại của đại biểu, các khu vực, địa điểm diễn ra các sự kiện của đại hội. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung úy Lã Ngọc Long sử dụng chó nghiệp vụ rà soát xe đưa đón đại biểu dự Đại hội Đảng - Ảnh: DANH TRỌNG

Chó nghiệp vụ còn được sử dụng để kiểm tra các khu vực, địa điểm diễn ra các sự kiện của đại hội - Ảnh: DANH TRỌNG

Cảnh sát đặc nhiệm trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thượng tá Lê Phú Tình, Phó trưởng Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, quán triệt tinh thần, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: DANH TRỌNG

Trong khi đó, tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, một kíp chiến đấu của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đang thường trực ứng trực, sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chờ lệnh của chỉ huy để kịp thời triển khai nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tá Lê Phú Tình, Phó trưởng Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, cho biết đơn vị rất vinh dự và tự hào được Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cảnh sát đặc nhiệm có chức năng nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp, đánh bắt, giải cứu con tin và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên các loại địa hình, địa bàn, các phương tiện giao thông công cộng.

Cùng với đó là đảm bảo an ninh về vấn đề phòng chống cháy nổ, xử lý bom, chất độc hóa học...

"Từ Ban Chỉ huy Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn xác định đây là nhiệm vụ vinh dự, tự hào, vì vậy luôn trong tâm thế, tinh thần, trạng thái sẵn sàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", thượng tá Tình nói.

Các cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: DANH TRỌNG

Đại úy Nguyễn Khắc Tâm, cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, cho biết rất vinh dự, tự hào khi được tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng.

"Bản thân tôi và đồng đội nhận thức rõ tầm quan trọng của sự kiện trọng đại này của đất nước nên sẽ cố gắng phát huy năng lực, sở trường, thực hiện nghiêm nhiệm vụ để góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối", đại úy Tâm nói.

Đại úy Nguyễn Khắc Tâm, cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, cho biết rất vinh dự, tự hào khi được tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng - Ảnh: DANH TRỌNG

"Lá chắn" trên điểm cao, giữ vững an ninh, an toàn Đại hội Đảng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 là tổ chức lực lượng túc trực tại các điểm cao chiến lược xung quanh khu vực diễn ra Đại hội Đảng.

Với yêu cầu bảo vệ ở cấp độ cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai ứng trực 24/24 giờ tại nhiều vị trí then chốt, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ không gian khu vực tổ chức Đại hội.

Từ các điểm cao, toàn bộ khu vực diễn ra Đại hội được giám sát liên tục, giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phát hiện sớm, đánh giá chính xác và sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của Đại hội.

Các tổ công tác được giao nhiệm vụ bắn tỉa, quan sát, theo dõi và cảnh giới trên cao. Nhiệm vụ này mang tính đặc thù cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bản lĩnh vững vàng cùng tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cảnh sát đặc nhiệm canh gác điểm cao - Ảnh: NGUYỄN HẰNG

Cảnh sát đặc nhiệm kiểm soát chặt chẽ không gian khu vực tổ chức Đại hội Đảng - Ảnh: Bộ Công an

Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai ứng trực 24/24 giờ tại nhiều vị trí then chốt, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng - Ảnh: Bộ Công an

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ