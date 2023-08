Hội thảo kết nối đầu tư Nghệ An – Kocham (Hàn Quốc)

Tham dự Hội thảo, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Về phía Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có ông Hông Sun - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi đón đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do Kocham tổ chức đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An được ví như một Việt Nam thu nhỏ, có diện tích lớn nhất Việt Nam, có đầy đủ các điều kiện tự nhiên miền núi, đồng bằng, biển, rừng, biên giới. Quy mô dân số đứng thứ 4 cả nước. Nghệ An có đầy đủ 5 phương thức hạ tầng gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Trong những năm qua, Nghệ An đã tập trung cao cho việc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư tại Nghệ An. Nghệ An có quy mô nền kinh tế đứng thứ 12 trong 63 tỉnh, thành của Việt Nam. Trong những năm gần đây, kinh tế Nghệ An đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng đạt 9,08%. Đặc biệt, trong thu hút đầu tư, Nghệ An đứng tốp 10 địa phương có kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất; 8 tháng đầu năm 2023, Nghệ An đang đứng vị trí thứ 8 trong thu hút đầu tư FDI. Đây là kết quả hết sức tích cực, minh chứng cho nỗ lực của chính quyền và các cấp, các ngành, các địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đối với các đối tác Hàn Quốc còn rất khiêm tốn. Năm 2022 đạt 231 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 149 triệu USD, chủ yếu trên các mặt hàng: Dệt may, tôn thép các loại, thiết bị linh kiện điện tử,... Nghệ An nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2022 đạt gần 206 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 129 triệu USD, chủ yếu trên các mặt hàng: Nguyên phụ liệu dệt may, da giày, linh kiện điện thoại, nhôm cuộn,...

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 24 dự án có vốn đầu tư FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn cam kết đầu tư là 170 triệu USD. Lĩnh vực đầu tư đa dạng ngành nghề như may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, kết quả hợp tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với tỉnh Nghệ An còn hết sức khiêm tốn, dưới tiềm năng có thể đạt được. Quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt trong thu hút đầu tư. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Nghệ An đang xếp khoảng thứ 34 /63 tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư “5 sẵn sàng” gồm: Sẵn sàng quy hoạch và hạ tầng kết nối để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Hệ thống đường cao tốc đi qua Nghệ An cơ bản hoàn thành; đang thực hiện dự án nâng cấp và mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, đang kêu gọi đầu tư cảng biển.

Sẵn sàng mặt bằng hạ tầng các khu công nghiệp. Nghệ An có 5 khu công nghiệp với khoảng 2.000 ha. Trong đó, có 3 nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có năng lực và có kinh nghiệm gồm VSIP, Hoàng Thịnh Đạt, WHA. Đây là những nhà đầu tư rất tích cực trong thu hút đầu tư.

Sẵn sàng nguồn nhân lực, Nghệ An có khoảng 1,6 triệu lao động. Trên địa bàn tỉnh có các cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của các nhà đầu tư. Sẵn sàng đẩy mạnh cải cách hành chính với phương châm đồng hành, phục vụ nhà đầu tư từ khi đến tìm hiểu khảo sát, triển khai dự án tại Nghệ An. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cam kết sẽ đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư tại Nghệ An với quan điểm thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của các nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hội thảo là bước khởi đầu để có thể có những kết nối, hợp tác lâu dài, có thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Nghệ An trong thời gian tới với phương châm làm bài bản, chắc chắn để có những doanh nghiệp đến đầu tư tại Nghệ An thực chất và hiệu quả, không chạy theo thành tích và số lượng.

Về lĩnh vực thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An tập trung thu hút các doanh nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp vật liệu mới thân thiện với môi trường, mong rằng các doanh nghiệp Kocham giới thiệu sẽ đáp ứng các điều kiện của tỉnh Nghệ An. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Ông Hông Sun - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, ông Hông Sun - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Ông Hông Sun cho biết, mức đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Nghệ An chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ của hai bên. Phần lớn các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang tập trung đầu tư vào các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Kocham mong muốn sẽ là cầu nối của các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Kocham đang thành lập các chi hội ở các địa phương, hy vọng sẽ có chi hội Kocham được thành lập tại tỉnh Nghệ An.

Sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tại Việt Nam vừa qua, đã có nhiều Tập đoàn lớn của Hàn Quốc cam kết đầu tư tại Việt Nam. Đoàn doanh nghiệp tham dự hội thảo hôm nay có 25 doanh nghiệp. Thông qua chương trình hội thảo, các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến tỉnh Nghệ An sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Đại diện Khu công nghiệp WHA giới thiệu về khu công nghiệp

Tỉnh Nghệ An có diện tích rộng, dân số đông, có hệ thống hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ là điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại tỉnh. Kocham cam kết sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Kocham mong muốn sẽ được tỉnh hỗ trợ trong thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh. Hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Nghệ An.

Đại diện doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đặt câu hỏi về vấn đề nguồn nhân lực

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Vi Ngọc Quỳnh làm rõ tiềm năng về nguồn nhân lực của tỉnh

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi về nguồn nhân lực và các cơ chế hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đại diện các nhà đầu tư khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của các khu công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn