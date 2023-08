Tính đến tháng 8/2023, Nghệ An đã cấp mới cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư 4.263 tỷ đồng

Quang cảnh phiên họp

Về sản xuất nông nghiệp, trong tháng 8/2023, bà con nông dân chủ yếu tiếp tục tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và sản xuất vụ Mùa. Tính đến ngày 15/8/2023, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu ước đạt 80.153,76 ha, bằng 95,63% so với cùng kỳ năm 2022; diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2023 ước đạt 64.324,27 ha, bằng 94,89% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện trên địa bàn một số huyện vẫn ghi nhận các ổ dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh khác xảy ra rải rác ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đã được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Ngành NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giám sát, thông tin tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, giảm thiểu dịch bệnh xảy ra.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 13,24% so với cùng kỳ; luỹ kế 8 tháng, IIP ước tăng 3,59%; trong đó, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 21,64 %; công nghiệp khai khoáng tăng 0,96%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,63% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 8 tháng, một số sản phẩm ước tăng so với cùng kỳ 2022 như: Nước mắm 208 triệu lít, tăng 36,38%; sữa chua 33 nghìn tấn, tăng 7,96%; thức ăn gia súc 113,6 nghìn tấn, tăng 16,3%; phân bón 26,8 nghìn tấn, tăng 21,55%; điện thương phẩm 3.059,4 triệu KWh, tăng 8,05%;…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2023 ước đạt 10.675 tỷ đồng, tăng 23,97% so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 0,7% so với tháng 7/2023). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 215 triệu USD, tăng 11,97%; kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 105 triệu USD. Dự ước lượng khách du lịch tháng 8 ước đạt 750 nghìn lượt; trong đó, khách lưu trú đạt 450 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch tháng 8 ước đạt 629 tỷ đồng…

Dự kiến đến 31/8/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 282,991 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm, cao hơn mức cùng kỳ năm 2022 (7,8%); tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 282.193 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm, thấp hơn mức cùng kỳ năm 2022 (8,4%).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước thực hiện 1.140 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước thực hiện 10.878 tỷ đồng, đạt 68,6% dự toán và bằng 78,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước thực hiện 1.100 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước thực hiện 10.202 tỷ đồng, đạt 69,9% dự toán và bằng 80,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 8 ước thực hiện 40 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước thực hiện 670,9 tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán và bằng 63,7% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 8 tháng năm 2023 ước thực hiện 21.423,7 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán.

Trong tháng 8 (tính đến ngày 22/8/2023), tỉnh đã cấp mới cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư 4.263,7 tỷ đồng; điều chỉnh 15 lượt dự án, trong đó 02 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 18,9 tỷ đồng. Luỹ kế trong năm 2023 (tính đến ngày 22/8/2023), tỉnh đã cấp mới cho 79 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 26.103,1 tỷ đồng; điều chỉnh 112 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 29 lượt dự án (tăng 2.731,3 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 28.834,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 2,6%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,4 lần.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đồng thời đã hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra và phương án xử lý các dự án chậm tiến độ năm 2022, lập kế hoạch kiểm tra dự án chậm tiến độ năm 2023.

Tính đến ngày 20/8/2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 3.993,744 tỷ đồng, đạt 44,21% kế hoạch, trong đó nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 37,72%.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; Nghệ An xếp thứ 22/63 tỉnh, thành cả nước về xếp hạng điểm thi tốt nghiệp. Lĩnh vực y tế đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 15/8/2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 34.100 người, đạt 76,6% KH…

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, diện tích sản xuất một số cây trồng chính vụ Hè Thu – Mùa giảm so với cùng kỳ, nhất là diện tích lúa. Nguyên nhân một phần do rủi ro cao (sâu bệnh phá hại, ảnh hưởng của mưa lũ...), hiệu quả đầu tư thấp; mặt khác lao động nông thôn ngày càng thiếu, bị già hóa, có xu hướng chuyển dịch sang nghề phi nông nghiệp, các công ty hoặc xuất khẩu lao động. Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp và luôn có nguy cơ bùng phát.

Thu ngân sách giảm so với cùng kỳ do giá cả hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực trên địa bàn gặp khó khăn, giảm sản lượng tiêu thụ. Thị trường bất động sản tiếp tục hạ nhiệt, công tác tổ chức và thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất triển khai chậm. Tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm…

