Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt vấn đề

Gợi mở 11 nhóm vấn đề để đề ra các giải pháp khắc phục đạt kết quả tốt hơn trong năm 2026

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, nhìn lại năm 2025, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả tích cực, hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 22/25 chỉ tiêu chủ yếu. Những con số đã thể hiện rõ nét kết quả đạt được năm 2025. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự đồng hành, giám sát của HĐND tỉnh, sự quyết liệt của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và sự nỗ lực, cố gắng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở 11 nhóm thuộc các lĩnh vực để Hội nghị cùng thảo luận, làm rõ, có giải pháp khắc phục đạt kết quả tốt hơn trong năm 2026. Đó là, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã hiện vừa thừa, vừa thiếu; việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp chưa thật sự thông suốt. Công tác thẩm định dự án cả trong và ngoài ngân sách còn tồn tại nhiều vấn đề: sự phối hợp chưa đồng bộ; tham mưu chưa rõ chính kiến; có nội dung phải tham mưu, thẩm định nhiều lần, kéo dài thời gian. Việc tham mưu phủ kín Quy hoạch chậm, chưa tập trung. Nông nghiệp, nông thôn có tiềm năng lợi thế nhưng sản xuất nhỏ lẻ còn phổ biến; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn chưa nhiều. Xây dựng Nông thôn mới sau sắp xếp chính quyền 2 cấp còn lúng túng…

Ở các địa phương, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) nhìn chung còn hạn chế; một số vướng mắc kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, là điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận gắn với phân tích, dự báo tình hình năm 2026; đề ra giải pháp, những trọng tâm chỉ đạo điều hành đột phá, hiệu quả, khả thi để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trình bày Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo các giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước

Xác định 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Quán triệt nội dung Chỉ thị về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, trên cơ sở mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và phân tích bối cảnh thuận lợi, khó khăn; để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đó là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến xã quán triệt yêu cầu phát triển giai đoạn mới, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo theo từng địa bàn ngay từ đầu năm. Tinh thần chủ động, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đặt lên hàng đầu; người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp; phân công, phân nhiệm yêu cầu thực hiện theo tinh thần “6 rõ”.

Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là GPMB và giải ngân đầu tư công. Tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách, tăng xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nền tảng của tăng trưởng. Tăng cường quản lý thu – chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và sử dụng hiệu quả tài sản công. Tiếp tục chăm lo văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh; phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch, dự toán chi tiết đến các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện…

Tập trung rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo nguyên tắc 4 rõ “rõ số nợ - rõ nguồn – rõ thời gian – rõ trách nhiệm”

Quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị chuyên đề để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đầu tư công, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, tập trung huy động nguồn lực xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản đã phát sinh.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó có 02 nội dung quan trọng, cấp bách cần tập trung chỉ đạo xử lý sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Trước hết, phải hoàn thành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, khối lượng công việc của các dự án phải chuyển chủ đầu tư. Đồng thời, tập trung rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo nguyên tắc 4 rõ “rõ số nợ - rõ nguồn – rõ thời gian – rõ trách nhiệm”.

Tập trung nguồn lực các cấp cho công tác giải phóng mặt bằng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trình bày Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GPMB, tập trung các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quán triệt nội dung Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GPMB, tập trung các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, Chỉ thị xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước và tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động; tập trung nguồn lực các cấp cho công tác GPMB; Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, công bằng, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách của Nhà nước và tỉnh đã ban hành; Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác GPMB ở địa phương…

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trình bày Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiệm vụ giữa các cấp, phát huy hiệu lực, hiệu quả

Quán triệt nội dung Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiệm vụ giữa các cấp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá những kết quả, ưu điểm hoạt động của mô hình Chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh sau 08 tháng hoạt động. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những hạn chế trong việc tổ chức hoạt động mô hình Chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua…

Từ thực trạng trên, để nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đó là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền. Thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, sai phạm; bảo đảm phân quyền nhưng không buông lỏng quản lý; gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ hằng năm.

Tập trung phát triển kinh tế, đổi mới các mô hình tăng trưởng, làm mới và tăng tốc các động lực tăng trưởng truyền thống

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2025.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị năm 2026, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được của năm 2025, cũng như của giai đoạn 2021-2025; khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, chấp hành nghiêm, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, trong đó tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, gắn chặt với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là bám sát 09 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đã ban hành. Quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 04 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành.

Đồng thời, tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, tuyệt đối không để tâm lý vui Xuân, đón Tết làm gián đoạn công việc, ảnh hưởng tiến độ nhiệm vụ và mục tiêu tăng trưởng. Tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, siết chặt kỷ luật hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tập trung phát triển kinh tế, đổi mới các mô hình tăng trưởng, làm mới và tăng tốc các động lực tăng trưởng truyền thống. Khẩn trương rà soát, hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan, bảo đảm phù hợp bối cảnh mới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm; trọng tâm là bồi thường, GPMB và giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, trọng điểm của tỉnh, trong đó có Cảng nước sâu Cửa Lò, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh, các khu công nghiệp Thọ Lộc B, VSIP 3, WHA 2; đồng thời chủ động quỹ đất sạch, khu tái định cư phục vụ các dự án do Trung ương triển khai trên địa bàn, bao gồm các khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các công trình thiết yếu ở khu vực biên giới. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Chủ động nắm bám địa bàn, đặc biệt các địa bàn trọng điểm để bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, phải nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các tình huống để bảo đảm an ninh trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Tập trung thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, năm 2026, UBND tỉnh đặt ra 08 mục tiêu lớn: Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng được Chính phủ và HĐND tỉnh giao: 10,5-11,5%. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và phấn đấu đạt chỉ tiêu đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao. Quyết tâm khởi công các công trình trọng điểm đúng tiến độ. Quyết liệt, tập trung ngay từ đầu năm, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Xây dựng phương án chống ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị các phường thuộc đô thị thành phố Vinh (cũ). Rà soát, tập trung chỉnh trang đô thị, nhất là tuyến đường, công viên trên địa bàn đô thị Vinh, Cửa Lò,... để phục vụ nhân dân. Tăng cường thu hút đầu tư, nhất là các dự án nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án FDI... Tập trung bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là địa bàn vùng miền Tây.

Để hoàn thành các mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải tập trung rất cao, hành động quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; trong đó tập trung vào 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Yêu cầu từng Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải rà soát công việc, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để quyết liệt thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ được triển khai liên tục, hiệu quả. Bất cứ sự chậm trễ nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Trường hợp để xảy ra chậm trễ, sai sót, vi phạm quy định, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xem xét kiểm điểm, xử lý.

Trước mắt, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm để Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

“Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao, rất thách thức. UBND tỉnh quyết tâm và cam kết với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, nhất là các nhiệm vụ đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã trực tiếp chỉ đạo. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt để đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Lấy kết quả, sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn