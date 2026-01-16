Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vi Văn Sơn báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2025, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp trong công tác tôn giáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng; từ đó đem lại hiệu quả tuyên truyền sâu rộng trong chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nói riêng, trong các tầng lớp nhân dân nói chung.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác phối hợp của Sở, ngành, địa phương trong giải quyết các vấn đề tôn giáo ngày càng nhuần nhuyễn, bài bản hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phan Sỹ Cường tham luận nội dung “Phát huy vai trò của MTTQ trong phối hợp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh”

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận nội dung “Đổi mới công tác tranh thủ, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh”

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn tham luận nội dung “Kết quả phối hợp giải quyết các vụ việc vi phạm về đất đai liên quan tôn giáo còn vướng mắc, tồn đọng; phương hướng, giải pháp trong thời gian tới”

Lãnh đạo UBND xã Nghi Lộc tham luận nội dung “Kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 trên địa bàn xã Nghi Lộc”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An lưu ý trong năm 2026, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Triển khai đồng bộ, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác vận động, quan tâm gần gũi các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo để giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng.

Đồng thời, tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các vụ việc nổi lên về tôn giáo. Quan tâm bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn tham mưu công tác tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực tôn giáo. Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng giáo, vùng khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục hoàn thiện và tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh phân cấp, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời rà soát phương án đơn giản hóa và cắt giảm giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn