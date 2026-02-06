Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/01/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, Nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử một cách dân chủ, bình đẳng. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của Nhà nước Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ, Quốc hội nước ta không ngừng được kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất của Nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/03/2026. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong cả nước đã luôn đồng hành tuyên truyền, cổ vũ, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước, trong đó có công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ trước.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức mới, nhất là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội, cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, hội nghị tập huấn hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan bám sát và triển khai nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, bảo đảm độ phủ thông tin rộng khắp, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các chuyên đề: Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, những vấn đề cần quan tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

