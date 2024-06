Hội nghị trao đổi, thống nhất danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy

Tham dự hội nghị về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Phút – phăn Kẹo – vông – pơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị là một trong các nội dung cụ thể hóa Biên bản hợp tác giai đoạn 2023 -2025 giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn ký ngày 4/4/2023 tại thị xã Sầm Nưa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn đến dự hội nghị tại tỉnh Nghệ An. Việc trao đổi để thống nhất về danh mục các loại giấy tờ phải có khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy góp phần hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng giữa 2 tỉnh Nghệ An – Hủa Phăn nói riêng và Việt Nam – Lào nói chung. Việc thống nhất danh mục các loại giấy tờ qua lại cửa khẩu sẽ phát huy các tiềm năng, lợi thế của Nghệ An và Hủa Phăn, đó là tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, du lịch tâm linh, du lịch rừng và biển giữa 2 tỉnh. Đặc biệt khi hệ thống giao thông đi lại thuận lợi, hàng hóa của tỉnh Hủa Phăn sẽ đến được các tỉnh, thành của Việt Nam và ra thế giới được thuận lợi hơn. Sau khi cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy đi vào hoạt động thì hai tỉnh sẽ đề nghị Chính phủ hai nước nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Phút – phăn Kẹo – vông – pơn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Phút – phăn Kẹo – vông – pơn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; thông tin về hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn – Nghệ An và các huyện biên giới của 2 tỉnh. Mong muốn các thành viên đoàn liên ngành 2 tỉnh sẽ cùng thảo luận những vấn đề có liên quan để cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Tạy sớm đi vào hoạt động. Đối với kiến nghị của tỉnh Nghệ An về nâng cấp cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Tạy lên thành cửa khẩu chính, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn thống nhất với kiến nghị trên.

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đình Khang trình bày danh mục các loại giấy tờ phải có khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy

Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết, hữu nghĩ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Nghệ An – Hủa Phăn, đặc biệt là những kết quả đạt được trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và phát triển cửa khẩu, Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An và Đoàn liên ngành tỉnh Hủa Phăn đã thống nhất về danh mục các loại giấy tờ có giá trị khi người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy.

Theo đó, phương tiện cơ giới của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn khi lưu hành qua cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy phải có các giấy tờ còn hiệu lực cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến có chứng thực để trình các cơ quan hữu quan khi có yêu cầu gồm: Giấy chứng nhận đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với bên thứ 3; Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất – tái nhập; Giấy phép liên vận.

Đối với phương tiện vận tải hành khách theo hợp đồng, ngoài các Giấy tờ trên phải có hợp đồng vận tải hành khách và danh mục hành khách. Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, ngoài các giấy tờ trên có thêm các giầy tờ sau: Vận đơn; tờ khai hải quan đối với hàng hóa; Giấy chứng nhận kiểm dịch động, thực vật…

Các loại giấy tờ của người điều khiển phương tiện, người đi trên phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, gồm: Giấy thông hành biên giới; Giấy phép lái xe quốc gia hoặc quốc tế phù hợp với loại xe mà mình điều khiển. Trong trường hợp hộ chiếu của lái xe và Giấy đăng ký phương tiện không do cùng một Bên ký cấp thì phải có thêm bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến của lái xe với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thẻ tạm trú hoặc chứng minh thư ngoại giao. Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về vận tải mà nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào là thành viên.

Hàng hóa, vật phẩm xuất khấu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật 2 nước về xuất, nhập khẩu và điều ước quốc tế mà 2 nước là thành viên và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết biên bản hội nghị

Lãnh đạo hai tỉnh trao quà lưu niệm

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên thống nhất giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An và Sở Giao thông công chính tỉnh Hủa Phăn tham mưu chính quyền hai tỉnh ban hành “Quyết định cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của hai tỉnh được vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy” và thông báo cho nhau biết về việc công bố các quyết định trên.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn