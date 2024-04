Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn: Chiếc 'Áo cũ đã chật'

Trong tỉnh

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là cửa khẩu quốc tế duy nhất ở tỉnh Nghệ An, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và là cửa ngõ giao thương, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.