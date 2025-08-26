Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự điểm cầu chính có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Chung sức xóa 334.234 nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Ngày 5/10/2024, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; Hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo kết quả tổng hợp của 34 địa phương, đến ngày 20/8/2025, tất cả các địa phương đã khởi công và hoàn thành 100% số nhà cần hỗ trợ. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh (trước sắp xếp) là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát để chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Đến nay, các địa phương trên phạm vi cả nước báo cáo cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả 3 nhóm đối tượng gồm: Hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ nhà ở từ 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn. Trong đó, hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành vào ngày 24/7/2025.

Kết thúc đợt cao điểm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, qua tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua của 34 địa phương, của Bộ Công an, của Bộ Quốc phòng, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan, tổng số nhà được xây mới, sửa chữa là 334.234 căn, trong đó, xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn.

Tổng nguồn kinh phí huy động được để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 24.761,596 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 4.809,776 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1.314,557 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn 5% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã phân bổ là 4.424 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 đã phân bổ là 1.940 tỷ đồng; đóng góp của các hộ gia đình là 5.809,910 tỷ đồng; huy động xã hội hóa của Ban Chỉ đạo Trung ương là 2.463 tỷ đồng; địa phương tự huy động xã hội hóa là 4.000,352 tỷ đồng.

Nghệ An có 20.802 căn nhà được xây mới, sửa chữa

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng nhà cho hộ nghèo ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (ảnh Phương Thúy)

Tại Nghệ An, với quyết tâm chính trị cao, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu với 20.802 căn nhà được xây mới, sửa chữa, đạt 100% nhu cầu rà soát, nhiều gấp 5,3 lần so với nhiệm kỳ trước, với tổng nguồn lực huy động hơn 3.000 tỷ đồng và hàng triệu ngày công; đặc biệt tiến độ được đẩy nhanh hơn kể từ khi Trung ương phát động Chương trình, (trong vòng gần 1 năm đã xây dựng, sửa chữa thêm 10.716 căn hơn tổng số nhà thực hiện của gần 2 năm trước). Với quan điểm “Không chạy theo hình thức, không làm theo phong trào, mà phải thực chất, hiệu quả, đặt lợi ích người dân làm trung tâm”; trong quá trình triển khai, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được áp dụng và nhân rộng ở cơ sở, như: “Ngày hội xây nhà lắp ghép” ở các huyện biên giới; “Chiến dịch 90 ngày đêm” hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng nhà; các đợt cao điểm xây dựng nhà “Đại đoàn kết” hay mô hình “Chìa khóa trao tay...

Cuối tháng 7 vừa qua, khi Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang ở giai đoạn nước rút, hoàn lưu bão số 3 (Wipha) đã làm cho 2.812 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng, trong đó, có 158 căn đã được hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngay sau bão, tỉnh đã bắt tay triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Vào ngày 12/8 vừa qua, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công an phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà ở và trường học hỗ trợ người dân các xã miền Tây tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng do mưa lũ, tổng số nhà được hỗ trợ là 500 nhà.

Đến thời điểm này, hàng chục nghìn hộ dân Nghệ An đã có mái ấm khang trang, an toàn; hàng ngàn phận đời đã vơi bớt khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Quan trọng hơn, niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố vững chắc.

Tại Chương trình, bà Ngân Thị Hà – dân tộc Thái ở xã Quỳ Hợp đã chia sẻ niềm vui, xúc động khi được sống dưới mái nhà kiên cố để yên tâm sản xuất và nuôi dạy con cháu.

Chương trình là kỳ tích, là công trình Quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu (ảnh Chinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện thành công Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Mỗi mái nhà là “một món quà”, “một mái ấm”, “một tình thương” thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào; hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; khơi dậy và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Chia sẻ về quá trình thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chương trình hoàn thành sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra, đây chính là kỳ tích, là “công trình Quốc gia đặc biệt” góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, thành tựu nổi bật chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 02/9, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người dân và doanh nghiệp trong thực hiện Chương trình. Hơn cả một chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát là khởi đầu cho cuộc sống an cư - nền móng cho một tương lai tốt đẹp, nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi mỗi người dân đều có quyền sống trong một ngôi nhà an toàn, ấm áp và đầy hy vọng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, trong đó có việc thực hiện tốt phân công thực hiện bảo đảm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; kết quả thực hiện bảo đảm 4 thật: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật và người dân thụ hưởng thật. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, có nhiều góp nhiều, có ít giúp ít.

Để phát huy những kết quả, thành tựu to lớn thời gian qua, đồng thời, chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Với 334.234 ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa đã đảm bảo an cư, cần quan tâm để lạc nghiệp xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Nâng cao chất lượng các phong trào, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình sau khi được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Nhân dân trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân...

Tại Hội nghị, 19 Bộ, ngành, địa phương được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, trong đó có tỉnh Nghệ An...

