Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Công tác đấu tranh PCTN, LPTC trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, LPTC khai mạc hội nghị

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Vũ Cường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác PCTN, LPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Vũ Cường cho biết: Xác định công tác PCTN, LPTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành và từng địa phương cơ sở; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, LPTC. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, LPTC đa dạng. Các giải pháp PCTN, LPTC được triển khai đồng bộ. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra được quan tâm, triển khai đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan có chức năng PCTN, LPTC ở địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã phát hiện, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy.

Nhìn chung, công tác đấu tranh PCTN, LPTC trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đạt được những kết quả trên là nhờ hệ thống quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, LPTC ngày càng hoàn thiện. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Sức lan tỏa từ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là sự đồng tình, ủng hộ, khích lệ của Nhân dân. Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng, giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan của chính quyền và các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh tham luận về công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng văn hóa liêm chính, không TNLPTC trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, địa phương tập trung tham luận vào các nội dung gồm: Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý TNLPTC, nhất là kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh PCTN, LPTC theo dõi, chỉ đạo; Phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong PCTN, LPTC; Công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự phục vụ xử lý vụ án, vụ việc TNLPTC nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, LPTC theo dõi, chỉ đạo; Kết quả công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực và thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực, PCTN, LPTC trong công tác cán bộ…

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết về một số điểm mới, kết quả nổi bật và những vấn đề đặt ra trong công tác PCTN, LPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; những yêu cầu, quan điểm chỉ đạo mới của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về nội dung này

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định công tác PCTN, LPTC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Để thực hiện tốt công tác PCTN, LPTC, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo hoặc để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Nhân dân và báo chí; coi đây là động lực, sức mạnh quan trọng trong công cuộc đấu tranh PCTN, LPTC.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan có chức năng PCTN, LPTC tỉnh, nhất là các cơ quan trong khối nội chính. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để kéo dài, tồn đọng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen cho các cá nhân vì đã có thành tích trong công tác PCTN, LPTC

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn