Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Tiếp tục đổi mới, phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025

Kinh tế Hợp tác xã phát triển đa dạng, bền vững

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và phát triển Hợp tác xã (HTX) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025”. Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các loại hình HTX tiếp tục được xây dựng và phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát triển HTX tại các địa bàn miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa bàn nông thôn. Các mô hình HTX kiểu mới, liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, gắn kết phát triển HTX nông nghiệp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Bá Châu báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án

Trong 5 năm (từ 2021-2025), trên địa bàn tỉnh có 200 HTX được thành lập mới (trong đó, 160 HTX nông nghiệp, 35 HTX dịch vụ thương mại, 5 HTX tiểu thủ công nghiệp), bình quân mỗi năm thành lập 40 HTX; 100% xã, phường trên địa bàn đều có HTX. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 268.700 lao động nông thôn tham gia HTX; thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong HTX là 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 91 HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; 09 HTX xây dựng cửa hàng nông sản sạch gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX và 5 HTX xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua tư vấn, hỗ trợ cùng với sự nỗ lực vươn lên của các HTX, đến nay toàn tỉnh đã có 61,8 % HTX hoạt động có hiệu quả; có 278 HTX hoạt động theo mô hình liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Tuy đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới, hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhưng nhìn chung quy mô còn nhỏ; chưa thực sự phát huy hết tiềm năng lợi thế trên địa bàn. Số HTX chủ động trong việc tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm và thực hiện chuyển đổi số chưa nhiều. Việc tiếp cận các chính sách, nhất là các chính sách về đất, về vốn đối với các HTX còn gặp nhiều khó khăn; nhiều vấn đề vướng mắc của HTX vẫn chưa được tháo gỡ…

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị

Về thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại gắn với Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025 với trách nhiệm được giao, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được xác định trong Chương trình.

Qua 6 năm triển khai thực hiện, các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến và thu được những kết quả tích cực. Đã tổ chức và phối hợp tổ chức có hiệu quả 43 hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có 6 hội nghị xúc tiến thương mại gắn với Diễn đàn kinh tế khu vực kinh tế hợp tác, HTX tại tỉnh với sự tham gia của 82 lượt tỉnh, thành phố; tổ chức 4 Hội chợ Xanh và 5 Phiên chợ quê trong tỉnh; tham gia 28 lượt Hội chợ và các hoạt động xúc tiến thương mại ngoại tỉnh do các Bộ, ngành Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh, thành phố tổ chức.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Phong tham luận nội dung: Vai trò của Hội Nông dân trong trong tuyên truyền, phát triển Hợp tác xã

Ông Nguyễn Văn Sơn – Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Phú Thịnh tham luận nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế biến

Quá trình triển khai thực hiện đã có sự phối hợp của các Sở, ngành và các địa phương. Cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm đều có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên. Thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các diễn đàn, các hội nghị, hội chợ trong và ngoài tỉnh đã tạo điều kiện cho các HTX, tổ hợp tác, làng nghề và các tổ chức, cá nhân trong khu vực KTTT được tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức; đồng thời quảng bá, giới thiệu, kết nối để tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Qua đó các sản phẩm hàng hóa Nghệ An, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền Nghệ An gắn với hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Nghệ An đã được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến các đối tác, bạn bè trong và ngoài nước; nhiều sản phẩm của các HTX đã được ký kết tiêu thụ lâu dài và tham gia xuất khẩu…

Phát triển đa dạng các loại hình HTX, tổ hợp tác phù hợp với điều kiện thực tiễn từng vùng, từng ngành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025 và Chương trình xúc tiến thương mại gắn với diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX tỉnh giai đoạn 2020 -2025.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các Sở, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh và các HTX tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Luật HTX năm 2023, Chiến lược phát triển KTTT, HTX đến năm 2030. Các cấp, các ngành cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng lĩnh vực; gắn phát triển HTX với các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế miền núi.

Phát triển đa dạng các loại hình HTX, tổ hợp tác phù hợp với điều kiện thực tiễn từng vùng, từng ngành. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HTX; khuyến khích các mô hình HTX liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tuần hoàn. Tiếp tục nhân rộng mô hình HTX gắn với sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền, tạo ra thương hiệu mạnh của Nghệ An.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hình thành đội ngũ giám đốc HTX chuyên nghiệp, năng động, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng hóa hình thức, nội dung. Tổ chức các diễn đàn kinh tế HTX, hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ OCOP, hỗ trợ HTX tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Phát triển các kênh tiêu thụ trên nền tảng số, đưa sản phẩm HTX Nghệ An lên các sàn thương mại điện tử, chuỗi siêu thị lớn trong nước và khu vực.

Tăng cường phối hợp liên ngành và vai trò đầu mối của Liên minh HTX tỉnh trong tham mưu, kết nối, hỗ trợ phát triển HTX; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX. Các sở, ngành, địa phương phải coi phát triển KTTT, HTX là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, ưu tiên về vốn, đất đai, tín dụng, khoa học – công nghệ, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các HTX phát triển bền vững, thực chất.

“KTTT, nòng cốt là HTX, là một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực KTTT, HTX phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

….và trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể.

