Đang thu hoạch lúa, bất ngờ gặp 2 con trăn 'khủng' nằm giữa ruộng

Anh Phạm Văn Nhã đưa cặp trăn "khủng" về nhà -Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 18-11, anh Phạm Văn Nhã, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang cho biết hiện nay anh và một số anh em đang dự tính đưa cặp trăn "khủng" vào rừng tràm Trà Sư thả về môi trường tự nhiên, sau khi bắt được trong ruộng lúa đang thu hoạch.

Trước đó, rạng sáng 17-11, người dân đã phát hiện 2 con trăn "khủng" đang khoanh tròn giữa ruộng lúa.

Sau đó họ bắt đem về nhà, một con có trọng lượng 8,5kg, con trăn kia 6kg. "Đây là hai con trăn lớn nhất từ trước đến nay mà tôi phát hiện trong ruộng lúa.

Hôm nay, tôi sẽ đem vào rừng tràm Trà Sư thả cặp trăn này về với thiên nhiên", ông Nhã kể.

Nói về việc này, ông Phan Văn Guôn, Phó giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thượng, xã Chợ Vàm - xác nhận gia đình ông Phạm Văn Nhã trong lúc thuê người cắt lúa đã phát hiện và bắt giữ cặp trăn "khủng" khiến nhiều người cắt lúa phải hú hồn.

Anh Phạm Văn Nhã (trái) ôm con trăn 6kg, còn anh Hòa (phải) ôm con trăn 8,5kg - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ông Guôn, vài năm trước ở khu vực Chợ Vàm có hai người nuôi trăn nhưng hiện nay chỉ còn một hộ. Ông suy đoán có thể các con trăn này của người dân sổng chuồng ra.

Vì cách nay 10 ngày, một số hộ dân trong lúc phát hoang bụi rặm đường nước đã phát hiện con trăn 10kg.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ