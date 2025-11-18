Apple áp dụng chiến lược quen thuộc để kiếm tiền từ người mua iPhone 17

Việc tăng bộ nhớ trong khởi điểm cho iPhone 17 của Apple đã giúp công ty vượt qua các đối thủ Samsung và Google, hiện vẫn duy trì mức khởi điểm 128 GB cho các mẫu smartphone cao cấp.

Tất cả các mẫu iPhone 17 năm nay đều có bộ nhớ trong cơ bản 256 GB.

Tuy nhiên, để thực sự được coi là “thoải mái", người mua iPhone 17 sẽ phải chi thêm một khoản tiền lớn để nâng cấp lên các phiên bản cao hơn. Cụ thể, tại Việt Nam, mức chênh lệch giữa bản 256 GB và 512 GB của iPhone 17 Pro Max là 6,5 triệu đồng, trong khi từ 1 TB lên 2 TB, người dùng phải chi thêm tới 13 triệu đồng. Đối với các thị trường chính như Mỹ, chi phí nâng cấp từ 256 GB lên 512 GB cũng vào khoảng 200 USD.

Ngoài việc tăng dung lượng lưu trữ, con số 6,5 triệu đồng này chẳng mang đến cho người dùng iPhone 17 một lợi ích rõ rệt nào, từ bộ xử lý cho đến hệ thống camera. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi chi phí sản xuất bộ nhớ chỉ dao động từ 20 - 30 USD cho các nhà sản xuất khi mua số lượng lớn.

Đáng chú ý hơn, các đối thủ của Apple như Samsung và Google chỉ định giá khoảng 120 USD cho sự chênh lệch giữa bộ nhớ 256 GB và 512 GB, trong khi OnePlus chỉ tính phí 100 USD, thậm chí còn kèm theo RAM lớn hơn.

Chiến lược kinh doanh không lạ của Apple

Apple dường như đã biến việc nâng cấp bộ nhớ thành một chiến lược kinh doanh sinh nhiều lợi nhuận cho công ty. Mẫu cơ bản cung cấp dung lượng “vừa đủ” để người dùng cảm thấy thoải mái ban đầu, nhưng lại không đủ để duy trì lâu dài. Khi bộ nhớ cạn kiệt, người dùng buộc phải tìm đến giải pháp nâng cấp 200 USD của Apple. Mặc dù 512 GB không còn là mức dung lượng hiếm hoi, Apple vẫn quyết định xem đó như một tùy chọn xa xỉ.

Ngoài ra, việc tăng giá cho các mẫu dung lượng cao cũng khiến người dùng có xu hướng nâng cấp điện thoại sớm hơn khi bộ nhớ cạn kiệt, điều này mâu thuẫn với thông điệp phát triển bền vững của hãng. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng với dịch vụ iCloud, khi dung lượng lưu trữ miễn phí vẫn chỉ ở mức 5 GB, buộc người dùng phải lựa chọn giữa việc mua iPhone dung lượng cao hoặc đăng ký gói iCloud+ với yêu cầu trả phí hàng tháng.

Được biết, người dùng hiện nay cần dung lượng lớn hơn bao giờ hết. Từ mức 4 GB của những chiếc iPhone đầu tiên, dung lượng điện thoại đã tăng lên đáng kể. Các ứng dụng nặng, chụp ảnh RAW, quay phim ProRes và các trò chơi thế giới mở như Genshin Impact hay Zenless Zone Zero đều yêu cầu không gian lưu trữ lớn. Với nhu cầu này, rõ ràng mức 128 GB hay thậm chí 256 GB cũng dần trở nên không đủ.

