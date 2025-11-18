Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của MTTQ, các tổ chức thành viên và cán bộ Mặt trận các cấp

Chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, trong những năm qua, MTTQ tỉnh đã thể hiện vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là nơi quy tụ, tập hợp, trở thành “mái nhà chung” của mọi tầng lớp nhân dân, của các dân tộc anh em, của mọi tín ngưỡng, tôn giáo, của đông đảo người Nghệ An ở trong nước và nước ngoài.

Đặc biệt, trong thời gian qua, MTTQ tỉnh là hạt nhân kết nối, khi có hơn 6.000 tỷ đồng được vận động xã hội hóa, hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội. Cùng với đó là hàng chục phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy nội lực, phát huy sức mạnh đoàn kết. Bên cạnh đó, MTTQ cũng đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng nhà tạm, dột nát nhiều nhất trong cả nước (20.802 nhà), nhưng tỉnh đã hoàn thành chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và được Chủ tịch nước ghi nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ các cấp với vai trò là hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết, tập hợp, vận động cộng đồng, doanh nghiệp, hàng trăm ngàn tấm lòng nhân ái và toàn xã hội cùng sẻ chia, cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện.

Khi chính quyền địa phương 2 cấp và bộ máy Mặt trận sau sắp xếp vừa mới chuyển đổi vận hành sang mô hình mới bước đầu có những thử thách. Chỉ trong hơn 2 tháng, tỉnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề của 3 cơn bão lớn gây thiệt hại trên diện rộng, từ khu vực ven biển, đồng bằng đến trung du, miền núi. Trong khó khăn, thách thức đó, MTTQ đã phát huy vai trò, kêu gọi từ mọi nguồn lực và tiếp nhận hơn 500 tỷ đồng ủng hộ, đồng thời tổ chức kết nối để phân bổ kịp thời hàng trăm nghìn suất quà, hàng ngàn tấn nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ. Hình ảnh người cán bộ Mặt trận có mặt mọi lúc, mọi nơi đã khắc họa rõ nét tinh thần hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của MTTQ, các tổ chức thành viên và cán bộ Mặt trận các cấp.

Cùng với kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống, MTTQ tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới; đồng thời phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị tốt các bước hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐNDđể lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND trong việc giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung vào việc bảo vệ và phát huy vai trò của MTTQ trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, ban, ngành luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức cho MTTQ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành phát biểu

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tiếp thu các ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp với HĐND, UBND tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Sau Đại hội, MTTQ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với hoạt động chuyển đổi số…

