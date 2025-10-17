Hội nghị triển khai Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&MT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Hội nghị được tổ chức nhằm thông tin, quán triệt nội dung của Thông tư mới ban hành, đồng thời trao đổi, thảo luận và thống nhất cách thức triển khai thực hiện tại các địa phương, bảo đảm Thông tư sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ triển khai nội dung Thông tư số 60/2025/TT-BMTTM về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã. Theo đó, Khuyến nông là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã gồm: Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường, đặc khu được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp khuyến nông.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Trong đó, Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp tỉnh và hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông theo quy định của pháp luật. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định.

Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh có nhiệm vụ đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông; Xây dựng chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ công tác khuyến nông xã, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông cộng đồng; Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, thông tin tuyên truyền, diễn đàn, toạ đàm, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, tham quan học tập nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông cấp xã, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông cộng đồng, nông dân, người sản xuất.

Cùng với đó, xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng địa phương và định hướng phát triển của Ngành; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ từ các mô hình, điển hình sản xuất ra diện rộng; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Tổ chức thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về khuyến nông theo quy định của pháp luật. Tư vấn, dịch vụ, hợp tác quốc tế, hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn toàn tỉnh…

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh gồm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các tổ chức kỹ thuật chuyên ngành tương đương phục vụ công tác khuyến nông.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp xã có chức năng cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu thuộc UBND xã, phường, đặc khu, được giao thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp khuyến nông ở cấp xã đối với các xã, phường, đặc khu có sản xuất nông nghiệp.

Có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng, du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường tại địa phương để trình UBND xã phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Định hướng hoạt động khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông doanh nghiệp và hoạt động khuyến nông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Xây dựng các mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và tư vấn, dịch vụ về sản xuất, bảo quản, chế biến, xúc tiến thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung đạt chuẩn. Theo dõi diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tham gia các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Căn cứ quy mô sản xuất, điều kiện cụ thể của từng địa phương và chỉ tiêu biên chế được chính quyền địa phương cấp tỉnh giao, HĐND cấp xã quyết định số lượng viên chức khuyến nông cấp xã cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành đánh giá cao việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã. Việc ban hành thông tư góp phần tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc tổ chức, sắp xếp và hoạt động của hệ thống khuyến nông địa phương; làm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập, giúp tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan và cấp quản lý. Đồng thời nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc triển khai các chương trình, dự án khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; là cơ sở quan trọng để các địa phương xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy khuyến nông phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội nghị, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập làm công tác khuyến nông theo đúng quy định, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, thống nhất quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm là “công tác khuyến nông là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã, khuyến nông phải gắn với cơ sở, gắn với đồng ruộng”; là lực lượng cánh tay nối dài hỗ trợ dịch bệnh, cây trồng vật nuôi…

Đồng thời xác định lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, từng cá nhân đúng chuyên môn để phát huy hiệu quả tại từng địa bàn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp, chú trọng kỹ năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư vấn sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khuyến nông. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm khuyến nông cấp tỉnh và khuyến nông cấp xã trong việc triển khai nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động khuyến nông, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tổng hợp báo cáo Chính phủ để bảo đảm Thông tư được thực hiện thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

