Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2023

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 5, những vấn đề, sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, văn nghệ đã được các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo tình hình hoạt động báo chí tháng 5/2023

Các cơ quan báo chí đã thông tin về hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030 và nhiều Nghị quyết quan trọng của Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; hoạt động làm việc của lãnh đạo tỉnh tại một số địa phương đã được các cơ quan báo chí thông tin, cập nhật đầy đủ. Bên cạnh đó, Báo Nghệ An, Đài PT&TH Nghệ An đã thông tin kịp thời những nội dung trọng tâm của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; nhấn mạnh phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước khi có Nghị quyết mới ban hành về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Nhiều bài viết, phóng sự phản ánh tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nguy cơ cháy nổ cao, người già và trẻ em nhập viện gia tăng; thông tin, phản ánh tình trạng chậm tiến độ, vi phạm, không phát huy hiệu quả, gây lãng phí của một số dự án, công trình; sai phạm trong quản lý đất đai; bất cập trong đền bù tái định cư cho người dân tại những vùng thủy điện; tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư; tình trạng khai thác khoáng sản, nổ mìn khai thác đá, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân... Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí cũng đã có nhiều bài viết thông tin, cảnh báo gia tăng tình trạng đuối nước; tuyên truyền những kỹ năng cần thiết, những biện pháp nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ em.

Nhà báo Bá Thăng - Đài Truyền hình KTS VTC đề nghị cần kiểm tra để xác định nguyên nhân 8 công nhân tại Công ty TNHH Châu Tiến bị bệnh bụi phổi, đến nay đã có 3 công nhân tử vong

Trong tháng 05/2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ, đóng góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, làm lan tỏa sâu sắc nội dung và kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm (theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An và những định hướng lớn trong thời gian tới; nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh…

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương về phát triển kinh tế - xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất, tạo đà cho phát triển kinh tế năm 2023 và những năm sau, trọng tâm là các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại các phiên họp thường kỳ. Tiếp tục phản ánh những tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo; kết quả công tác thông tin đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; phân giới cắm mốc; phát triển kinh tế biển, động viên ngư dân ra khơi bám biển…

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về những hoạt động tác nghiệp của các phóng viên để xã hội và nhân dân hiểu được những vất vả của phóng viên báo chí; tiếp tục cảnh báo và lên án những cá nhân, tổ chức để xảy ra những vụ cháy nổ trên địa bàn. Tuyên truyền cảnh báo về phòng, chống đuối nước, các mô hình phòng, chống đuối nước để hạn chế tối đa các vụ đuối nước thương tâm. Các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các giải báo chí trên địa bàn.

Tại Hội nghị giao ban báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về các kỳ thi năm 2023 diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Công Lợi thông tin về những điểm mới của các kỳ thi năm 2023

Theo đó, số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 36.973 thí sinh (34.215 thí sinh THPT; 2.722 thí sinh GDTX); 992 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 2.355 thí sinh. Số thí sinh vừa đăng ký xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển Đại học, Cao đẳng là 33.588 thí sinh. Toàn tỉnh có 70 điểm thi với 1.597 phòng. Dự kiến huy động khoảng 6.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023.

Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi một số quy định trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như: Quy định về các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi; quy định về hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; quy định về điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên về xét tuyển đại học…

Lịch xét tuyển Đại học năm 2023 dự kiến sẽ hoàn thành trước 17 giờ ngày 14/8/2023. Đặc biệt, năm nay thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển theo ngành, không cần đăng ký cả phương thức xét tuyển như năm 2022; thí sinh có thể trúng tuyển theo bất kỳ phương thức nào vào ngành mình đăng ký nếu đủ điều kiện.

Đối với kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2023, toàn tỉnh có 69 Hội đồng thi với 72 điểm thi, 1.639 phòng thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là 38.945 thí sinh. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh (cả xét tuyển, thi tuyển) là 41.435 chỉ tiêu (trong đó, vào công lập 31.600 chỉ tiêu).

Theo đó, thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra vào các ngày 5,6/2023; thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vào ngày 8/6/2023.

Ngoài thi tuyển, một số trường tổ chức xét tuyển thẳng thêm một số hình thức: Chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế; tuyển sinh các lớp thực hiện mô hình trường tiên tiến…

Năm nay, việc đăng ký tuyển thẳng, đăng ký dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT, thi vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, thi vào lớp 10 các Trường PTDTNT THPT đều được thực hiện bằng hình thức online; các thí sinh tự do, thí sinh ngoại tỉnh đăng ký tuyển sinh tại tỉnh Nghệ An thì trực tiếp tới Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi để nạp hồ sơ và đăng ký dự thi. Thí sinh có thể đổi nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT sau khi thi xong mà chưa biết kết quả chấm thi…

Trong tháng 5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 05 vấn đề báo chí phản ánh và ban hành 05 văn bản xử lý 05 vấn đề báo chí nêu. Đến hết ngày 30/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 05 văn bản báo cáo kết quả xử lý 05 vấn đề báo kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn