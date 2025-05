Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2025

Trong tháng 4/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Một số cơ quan báo chí như: Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo điện tử VOV.VN, Lao động, Dân trí… đã tích cực cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo báo cáo tình hình hoạt động báo chí trong tháng 4/2025

Cơ quan báo chí thông tin về các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh; thông tin những nội dung chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra và dự báo những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời có nhiều bài viết, chương trình thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”; thông tin, tuyên truyền về việc Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt các Mẹ Việt nam Anh hùng, thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Đại diện các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện dự hội nghị giao ban báo chí

Các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết phản ánh, thông tin việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; phản ánh ý kiến và kỳ vọng của cử tri, người dân về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai quyết liệt. Cùng với đó, các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; biểu dương người tốt, việc tốt, những gương điển hình có tính lan tỏa trong xã hội; kết quả xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo trên địa bàn tỉnh; những chuyển biến trong công tác cải cách hành chính; nhấn mạnh tinh thần chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh tình trạng một số công trình, dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng; nhấn mạnh tinh thần đôn đốc, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; thông tin, phản ánh một số tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông; phản ánh sai phạm trong khai thác khoáng sản; nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà trọ cao tầng, ô nhiễm môi trường…

Các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết xung quanh quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29 của Bộ GD&ĐT; thông tin, cập nhật kế hoạch phương án tuyển sinh của các trường; tiếp tục thông tin vụ việc hàng trăm giáo viên bị truy thu tiền bảo hiểm ở huyện Nam Đàn. Đồng thời, tuyên truyền những tấm gương sáng trong công tác dạy và học; phản ánh tình trạng khó khăn tại các trường nghề; thông tin vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học thị trấn huyện Đô Lương; diễn biến phức tạp của dịch sởi và nhấn mạnh chỉ đạo của ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vacine phòng, chống bệnh sởi; đề cập vấn đề nợ thuế tại Bệnh viện Da liễu…

Các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh đậm nét không khí các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội vùng miền; quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; những kết quả tích cực của ngành du lịch; vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn di sản, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch…

Nhà báo Thanh Mai – Tạp chí Khoa học và Phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các địa phương

Về việc chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh, ngày 10/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị UBND huyện Con Cuông kiểm tra, xử lý dứt điểm nội dung mà các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng vi phạm của các nhà hàng nổi ở Phà Lài trên sông Giăng đoạn qua xã Môn Sơn, huyện Con Cuông diễn ra suốt thời gian qua. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 03 văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương xử lý 03 vấn đề báo chí phản ánh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tiếp nhận 06 văn bản của các sở, ban, ngành trả lời 04 vấn đề báo chí phản ánh từ tháng 3/2025 chuyển qua; trong đó theo nội dung báo cáo gửi về có 3/4 nội dung báo chí phản ánh là có cơ sở, 1/4 nội dung thông tin báo chí phản ánh chưa chính xác.

Trong tháng 4/2025, các cơ quan báo chí đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm đúng tiến độ, không làm gián đoạn công việc; nắm bắt và xử lý kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ liên quan đến việc sắp xếp theo quy định; đặc biệt tăng cường công tác thông tin tuyên truyền việc đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống đuối nước; công tác phòng, chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; bình ổn giá cả thị trường; cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài phản ánh quảng bá tiềm năng, lợi thế, các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế ở Nghệ An gắn với Du lịch biển Cửa Lò năm 2025 để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Các cơ quan báo chí phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

