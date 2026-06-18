Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo và các phòng, đơn vị liên quan của các Sở, ban ngành, UBND một số phường, xã trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu/điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.





Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành du lịch ước đón hơn 6,7 triệu khách





Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Cường báo cáo

Thông tin tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Xuân Cường cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch được thực hiện chủ động, linh hoạt. Các địa phương, doanh nghiệp du lịch tích cực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Các khu, điểm du lịch trọng điểm như Cửa Lò, Cửa Hội, Cửa Hiền, biển Quỳnh, Khu di tích Kim Liên, Truông Bồn, Vườn quốc gia Pù Mát, Mường Thanh Green Land Diễn Lâm, Mường Lống Eco Garden, bản Hoa Tiến, bản Nưa... tiếp tục thu hút đông đảo khách du lịch. Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch trải nghiệm và MICE tiếp tục phát triển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh.



Năm 2025, toàn ngành du lịch đón và phục vụ 9.900.000 lượt, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách lưu trú đạt 6.220.000 lượt, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2024; khách quốc tế đạt 135.006 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 30.601 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 11.921 tỷ đồng, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2024, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục tăng trưởng khá; toàn ngành ước đón 6.750.000 lượt khách du lịch, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách lưu trú đạt 4.260.000 lượt, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2025, khách quốc tế đạt 54.700 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.896 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 8.350 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2025.



Mong muốn các doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương tiếp tục chủ động đề xuất các nhiệm vụ, mô hình và sản phẩm du lịch cụ thể





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Đặt vấn đề tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho biết, tỉnh đã định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái của khu vực Bắc Trung Bộ; đồng thời phát triển Nghệ An thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, văn minh và hiện đại đối với du khách trong nước và quốc tế.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quan điểm xuyên suốt trong phát triển du lịch là lấy người dân và du khách làm trung tâm; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng; doanh nghiệp là động lực quan trọng trong quá trình phát triển. Cơ quan quản lý nhà nước không thể làm thay doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Vai trò của các Sở, ngành là kiến tạo môi trường thuận lợi thông qua xây dựng hạ tầng, cơ chế, chính sách và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan quản lý cần tăng cường tương tác trực tiếp với doanh nghiệp, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng hành thực chất thay vì chỉ giải quyết công việc thông qua văn bản hành chính.



Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh khẳng định đây là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng sản phẩm và phát triển thị trường du lịch. Tuy nhiên, Nghệ An hiện vẫn chưa hình thành được những doanh nghiệp, tập đoàn du lịch và lữ hành có thương hiệu mạnh mang tầm khu vực và quốc gia. Đây là vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.



Đối với Hiệp hội Du lịch tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước; lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có tâm huyết, trách nhiệm, đủ khả năng tập hợp, liên kết cộng đồng doanh nghiệp để cùng phát triển. Tỉnh cũng sẵn sàng nghiên cứu các cơ chế phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác tham mưu, điều phối và phát triển du lịch.



Về phát triển sản phẩm du lịch, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung khai thác hiệu quả các lợi thế đặc trưng của Nghệ An. Đối với du lịch biển Cửa Lò, mặc dù sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên nhưng cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tăng cường liên kết để thu hút khách ổn định trong suốt mùa du lịch.



Đối với khu di tích Kim Liên và các điểm đến văn hóa, lịch sử, cần nghiên cứu bổ sung các sản phẩm, dịch vụ phụ trợ nhằm gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa; cần gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng.



Lãnh đạo UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và xây dựng du lịch thông minh. Theo đó, ngành du lịch cần phối hợp chặt chẽ với ngành thống kê và các đơn vị liên quan để ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, thống kê lượng khách và doanh thu du lịch, bảo đảm số liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.



Đối với các sản phẩm OCOP gắn với du lịch, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thương mại hóa, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng website, nền tảng trực tuyến và hệ thống nhận diện chuyên nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng trong nước và quốc tế.



Về liên kết phát triển thị trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần khắc phục tình trạng hoạt động lữ hành theo hướng một chiều, chỉ đưa khách địa phương đi các tỉnh, thành khác mà chưa thu hút hiệu quả khách từ các địa phương về Nghệ An. Do đó, cần tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh nhằm hình thành các chuỗi sản phẩm, tuyến điểm và dòng khách ổn định.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương tiếp tục chủ động đề xuất những nhiệm vụ, mô hình và sản phẩm cụ thể; đồng thời cùng tỉnh xác định rõ các khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ để xây dựng cơ chế phù hợp, thúc đẩy thị trường hóa sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững cho ngành du lịch Nghệ An trong thời gian tới.



Nhìn thẳng hạn chế, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An



Trước vấn đề lãnh đạo UBND tỉnh đặt ra, tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã mạnh dạn đưa ra ý kiến đánh giá, chỉ rõ những điểm nghẽn, hạn chế và đề xuất những giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An trong thời gian tới.





Đại diện Vietravel bày tỏ mong muốn được mở đường bay Vinh – Thẩm Quyến Trung Quốc để thu hút khách du lịch

Đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh phát biểu

Đánh giá thực trạng ngành du lịch, đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh cho rằng Nghệ An vẫn đối mặt nhiều “điểm nghẽn” như hạ tầng và kết nối giao thông còn hạn chế, sản phẩm du lịch thiếu tính đặc sắc, công tác xúc tiến quảng bá chưa thực sự hiệu quả, tính mùa vụ cao và thiếu các dịch vụ hỗ trợ cơ bản cho du khách. Bên cạnh đó, ngành du lịch đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng, trong khi tình trạng lao động có tay nghề dịch chuyển đến các trung tâm du lịch lớn ngày càng gia tăng.



Để tháo gỡ khó khăn, đại diện Hiệp hội Du lịch kiến nghị tỉnh có cơ chế ưu đãi thu hút nhà đầu tư chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng và quảng bá du lịch, xây dựng quy hoạch phát triển du lịch bốn mùa, đồng thời cải thiện chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Đại diện Vietnam Airlines - Chi nhánh Vinh phát biểu

Ở góc nhìn của doanh nghiệp vận tải hàng không, Trưởng đại diện Vietnam Air lines – chi nhánh Vinh ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, cần mở rộng các chuyến bay đêm, qua đó giảm giá vé và tăng khả năng tiếp cận của du khách. Đồng thời, các cơ sở lưu trú cần linh hoạt thời gian nhận và trả phòng theo mô hình 24 giờ để phù hợp với lịch bay đêm, nâng cao trải nghiệm và tối ưu công suất phòng. Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đề xuất xây dựng các gói du lịch trọn gói kết hợp vé máy bay và dịch vụ lưu trú với mức giá ổn định quanh năm, tăng cường liên kết tour giữa các địa phương trong khu vực. Về lâu dài, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch bằng việc tạo việc làm và thu nhập ổn định để thu hút lao động chất lượng cao trở về địa phương. Đối với thị trường quốc tế, ông Sơn kiến nghị đẩy mạnh thu hút khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và châu Âu thông qua các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, golf và các đường bay quốc tế thường kỳ. Đại diện Vietnam Airlines khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng địa phương và ngành du lịch trong việc triển khai các chương trình hợp tác, đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn và nhà hàng để xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, hiệu quả tại Nghệ An.





Ông Nguyễn Văn Duẩn – Giám đốc khách sạn Vinpearl Cửa Hội phát biểu

Theo ông Nguyễn Văn Duẩn – Giám đốc khách sạn Vinpearl Cửa Hội, để phát triển bền vững, các doanh nghiệp đề xuất Nghệ An cần đẩy mạnh tổ chức các sự kiện quy mô vào mùa thấp điểm, tăng cường đào tạo kỹ năng cho cộng đồng làm du lịch; đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, đẳng cấp và có quy hoạch dài hạn nhằm nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Trần Đức Huy – Phó Giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền Quang Khởi phát biểu

Một mô hình du lịch mới được giới thiệu tại Hội nghị đó là du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đang triển khai tại biển Quỳnh. Ông Trần Đức Huy – Phó Giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền Quang Khởi cho biết, dự án Khu phức hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng Quang Khởi Wellness and Retreat được triển khai tại khu vực biển Quỳnh, gắn với các điểm du lịch tâm linh và du lịch biển của địa phương.



Đại diện Quang Khởi Wellness and Retreat cho rằng đây là mô hình còn khá mới tại Việt Nam, đặc biệt với việc tích hợp bệnh viện trong khu nghỉ dưỡng. Dự án hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc và đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành trong năm nay. Đồng thời, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, hiệp hội golf và các tổ chức thể thao nhằm phát triển các chương trình nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho du khách và vận động viên.



Ông Huy kỳ vọng rằng mô hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách quanh năm và giảm tính mùa vụ của ngành du lịch địa phương.

Ông Đinh Bá Cương - Giám đốc Farmstay Nhật Minh phát biểu

Từ câu chuyện làm du lịch miền Tây Nghệ An, ông Đinh Bá Cương - Giám đốc Farmstay Nhật Minh cho rằng, du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn trong khu vực đang đối mặt với tình trạng trùng lặp sản phẩm, thiếu quy hoạch tổng thể và thiếu sản phẩm du lịch chủ lực. Nhiều điểm đến phát triển tự phát, chưa tạo được sự khác biệt, dẫn đến nguy cơ cạnh tranh không cần thiết giữa các tuyến du lịch như Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48.



Theo ông Cương, phát triển du lịch cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các nhà khoa học. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương còn thiếu cơ chế kết nối liên vùng. Vì vậy, cần nghiên cứu thành lập các trung tâm điều phối du lịch theo cụm, vùng hoặc cung đường nhằm tăng cường liên kết, hỗ trợ quản lý và cập nhật thông tin thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác thống kê, đánh giá các chỉ số du lịch cần được chú trọng để làm cơ sở điều chỉnh và định hướng phát triển sản phẩm.



Ông Cương cũng cho rằng du lịch là một loại hình nghệ thuật, đòi hỏi phải tạo được cảm xúc cho du khách thông qua sự hòa quyện của các yếu tố như dịch vụ đón tiếp, trải nghiệm, âm nhạc và ẩm thực.



Về quảng bá, nhiều du khách quốc tế đánh giá miền Tây Nghệ An có cảnh quan đẹp, yên bình nhưng còn thiếu thông tin trước chuyến đi. Hiện nay, phần lớn du khách chỉ biết đến Cửa Lò và Nam Đàn khi nhắc tới Nghệ An. Giám đốc Farmstay Nhật Minh chia sẻ cho biết một cung đường du lịch mới đang được khách quốc tế quan tâm là Hà Nội – Phù Luông (Thanh Hóa) – Quế Phong – Kỳ Sơn – đường Hồ Chí Minh – Hà Nội. Ngoài chuyển đổi số, cần tăng cường các hình thức truyền thông trực quan như hệ thống biển chỉ dẫn, bản đồ du lịch tại các cửa ngõ và cung cấp thông tin về các điểm đến lân cận tại cơ sở lưu trú.



Đối với công tác bảo tồn văn hóa, đại biểu lưu ý việc duy trì các lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội Đền Chín Gian đang gặp một số khó khăn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Do đó, cần có quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch bền vững...



Phát huy vai trò kiến tạo của cơ quan quản lý trong phát triển du lịch



Qua lắng nghe ý kiến của các đại biểu trao đổi tại Hội nghị, một lần nữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác quản lý và kiện toàn tổ chức ngành du lịch theo hướng phù hợp với mô hình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đa ngành, bảo đảm phân cấp, phân quyền hiệu quả. Trước mắt, Sở cần phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh để kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tạo động lực thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp và người làm du lịch. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần phát huy vai trò kiến tạo, sắp xếp tổ chức, bố trí nguồn lực và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, trong khi doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo nên giá trị và sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch.



Về chuyển đổi số, lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai ngay mô hình “địa chỉ thông minh”, coi đây là nhiệm vụ đột phá của ngành du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá điểm đến, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch trên các nền tảng số trong nước và quốc tế; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ làm nền tảng cho các hoạt động quảng bá thông minh. Các sản phẩm OCOP và di sản văn hóa cần được tích hợp vào hệ sinh thái du lịch thông minh với hệ thống nhận diện và giới thiệu chuyên nghiệp, hướng tới thị trường quốc tế.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung phát triển các nhóm sản phẩm đặc trưng như du lịch biển Cửa Lò, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch đêm, du lịch sinh thái và mạo hiểm tại khu vực miền Tây. Trong đó, cần chú trọng sáng tạo nội dung, xây dựng các câu chuyện văn hóa, lịch sử và tâm linh để gia tăng sức hấp dẫn, tạo dấu ấn riêng cho từng điểm đến và khuyến khích du khách quay trở lại.



Đối với công tác phối hợp và quản lý địa phương, cần tăng cường theo dõi, đánh giá hiệu quả phát triển du lịch thông qua các chỉ số cụ thể, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Cửa Lò. Đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong việc gìn giữ và truyền tải bản sắc văn hóa tại các điểm đến.



Nhấn mạnh mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử và di sản của khu vực Bắc Trung Bộ, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh các chiến lược, quy hoạch cần được cụ thể hóa bằng những sản phẩm du lịch thực chất, mang bản sắc riêng của Nghệ An. Các doanh nghiệp được khuyến khích phát huy tính sáng tạo, nắm bắt xu hướng và nhu cầu du khách để xây dựng những sản phẩm hiện đại, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm dấu ấn địa phương.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý việc đầu tư hạ tầng phải gắn với các sản phẩm du lịch cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả. Các Sở, ngành phải tăng cường phối hợp để tháo gỡ vướng mắc về thuế, điện lực, chuyển đổi số và các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch. Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực lữ hành, lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng tới xây dựng những doanh nghiệp, tập đoàn du lịch mang thương hiệu “Xứ Nghệ” đủ sức cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn xây dựng môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn những doanh nghiệp du lịch thời gian qua đã nỗ lực để góp phần phát triển du lịch Nghệ An.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, ngành du lịch đang tập trung tạo sức bật cho mùa Thu - Đông thông qua các sản phẩm mới, trọng tâm gồm tour đêm “Mô tê sâu - Chuyện làng Sen” dự kiến khai trương ngày 25 tới, tour du lịch đường sông và chương trình biểu diễn nghệ thuật tại đảo Lan Châu dự kiến ra mắt trong mùa Thu hoặc mùa Đông năm nay.



Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tăng cường liên kết điểm đến, kết nối Làng Sen với Cửa Lò, Vinh và các điểm du lịch miền Tây Nghệ An nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.



Về xúc tiến quảng bá, ngành du lịch, Sở sẽ tham mưu chiến lược truyền thông chuyên nghiệp, tập trung giới thiệu các sản phẩm mới và du lịch miền Tây, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động triển khai các chương trình quảng bá riêng gắn với kế hoạch chung của tỉnh.



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các doanh nghiệp chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh quanh năm nhằm giữ chân lao động, đổi mới tư duy lữ hành theo hướng tăng cường thu hút khách đến Nghệ An và tập trung mở đường bay charter quốc tế Vinh – Thâm Quyến trong 6 tháng cuối năm...





Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn