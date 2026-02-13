Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn Di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Theo đó, Khu vực điều chỉnh nằm trong phân vùng chức năng Khu mộ bà Hoàng Thị Loan; diện tích điều chỉnh khoảng 6.000 m², trong đó: 1.429,3 m² thuộc Khu vực bảo vệ II di tích Khu mộ bà Hoàng Thị Loan và 4.570,7 m² nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích.

Mục đích của điều chỉnh Quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An, góp phần phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu, tình cảm của Nhân dân cả nước và người dân địa phương đối với Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ, góp phần cụ thể hoá các định hướng, phương án phát triển tại các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung Quy hoạch điều chỉnh

Quyết định nêu rõ nội dung Quy hoạch điều chỉnh như sau:

1- Giữ nguyên Khu vực bảo vệ di tích theo Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

2- Điều chỉnh, bổ sung phân vùng chức năng:

- Điều chỉnh từ đất khu dịch vụ - chòi nghỉ (I-DV5) diện tích 108,0 m² và đất rừng cảnh quan (I-LN1) diện tích 5.892,0m² sang đất xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan và các công trình phụ trợ.

- Xây dựng mới công trình đền thờ Bà Hoàng Thị Loan và các công trình phụ trợ. Kiến trúc, cảnh quan của công trình mới phù hợp với tổng thể không gian, kiến trúc, cảnh quan chung của cả khu vực.

3- Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.

4- Vốn đầu tư thực hiện điều chỉnh cục bộ phân vùng chức năng, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình Đền thờ bà Hoàng Thị Loan và các công trình phụ trợ: Nguồn xã hội hóa.

Các nội dung khác được giữ nguyên như Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Điều chỉnh Quy hoạch bảo đảm thống nhất

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung đề xuất về phạm vi, quy mô, ranh giới điều chỉnh quy hoạch; bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không hợp pháp hóa sai phạm (nếu có); không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu kiện khi thực hiện các hoạt động, dự án đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An (thuyết minh, bản đồ, quy định quản lý...) bảo đảm thống nhất, đúng Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; lưu giữ và lưu trữ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch được phê duyệt theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật liên quan.

Tổ chức công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch bằng các hình thức phù hợp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện. Tiến hành cập nhật ranh giới, diện tích điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An vào Hồ sơ khoa học di tích và phương án sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh (phù hợp với từng thời kỳ quy hoạch).

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường vùng di tích và các khu vực phụ cận bên ngoài vùng di tích; tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu, cứ liệu khoa học về lịch sử, văn hóa, địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học khu vực di tích; giáo dục tinh thần tự giác chấp hành tốt các quy định về quy hoạch và quản lý quy hoạch, về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa, về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên.

Thực hiện đầu tư xây dựng trong phạm vi bảo vệ của di tích trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Quy hoạch được phê duyệt tại quyết định này và các quy hoạch có liên quan trên địa bàn được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng...

Tác giả: Phương Nhi

Nguồn tin: baochinhphu.vn