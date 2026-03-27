Thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Đặng Viết Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh công bố Quyết định số 668 - QĐ/TU về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng của bản thân, đoàn kết, đồng lòng cùng với Ban chấp hành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nghe báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy trong quý I/2026; nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I/2026, trọng tâm công tác quý II/2026; nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của quý I, trọng tâm công tác quý II/2026 và một số nội dung công tác đảng trọng tâm liên quan.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Quý I/2026, là thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Nổi bật như: bảo đảm tốt ANTT trong suốt quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vấn đề phức tạp; chủ động triển khai nhiều biện pháp, bảo đảm ANTT an toàn tuyệt đối công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các lễ hội đầu xuân năm 2026, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An khen thưởng, biểu dương; thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp quản lý nhà nước về ANTT, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, Tổ 373, Bộ phận một cửa Công an các đơn vị, địa phương… đã xuyên đêm, xuyên lễ, Tết, bảo đảm TTATGT, PCCC, ứng trực giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại buổi lễ

Trong thực hiện chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sau thời gian ngắn kêu gọi vận động quyên góp hơn 10 tỷ đồng ủng hộ “Tết vì người nghèo”; trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công, hoàn thành 124 căn nhà (đợt 2) cho người nghèo và đưa vào sử dụng ngôi trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý số 2, Trạm Y tế Tương Dương đúng tiến độ trước dịp Tết Nguyên đán, góp phần phát triển công tác dạy và học, khám chữa, bệnh của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh… được cấp ủy, chính quyền các cấp, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Sau hơn 01 năm triển khai mô hình Công an địa phương 02 cấp, công tác bảo đảm ANTT ngày càng tốt hơn, chuyển biến tích cực, nhất là những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở được nắm bắt, tham mưu, xử lý kịp thời. Lực lượng Công an thực sự gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về bảo đảm ANTT, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06/CP; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, không để ùn tắc giao thông; tăng cường quản lý và thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương phải luôn gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh… Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua Ba nhất (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất)…, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn