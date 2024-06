Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ 17

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Công an tỉnh.

06 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cụ thể là, chủ trì tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện lớn, xứng tầm, được Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để phát sinh phức tạp. Chỉ đạo thành lập Tổ công tác 373 trên phạm vi toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn; tập trung xây dựng, duy trì 227 địa bàn cấp xã, 05 địa bàn cấp huyện “sạch về ma túy”. Chỉ đạo tiếp tục tham mưu quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024, đặc biệt, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nghệ An tham gia và đạt giải Nhất toàn đoàn tại vòng 2, khu vực III. Đã chỉ đạo tập trung xây dựng các mô hình kiểu mẫu về cải cách hành chính tại Công an các đơn vị, địa phương như: phòng tiếp dân, phòng trực ban, phòng văn thư, nhà tạm giữ... được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Nổi bật là, tham mưu triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tham mưu, phối hợp tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình điểm “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học trên địa bàn tỉnh”; triển khai xây dựng mô hình “Cựu CAND tham gia công tác bảo đảm ANTT và góp phần xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, toàn diện”. Đặc biệt, mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Tham mưu chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức đồng loạt lễ ra mắt và diễu hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại cấp tỉnh và 21 huyện, thành, thị (dự kiến tổ chức vào ngày 01/7/2024)...

Lãnh đạo các phòng phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Cụ thể là, tổ chức hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng theo định kỳ; phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh tham mưu Lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nổi bật là chương trình nghệ thuật nhạc kèn, biểu diễn Cảnh sát cơ động kỵ binh; phối hợp tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Công an Nghệ An...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh những kết quả, thành tích nổi bật mà Công an Nghệ An đạt được trong 06 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tác giả: Hồng Hạnh - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn